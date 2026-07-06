Названо єдиний період в історії людства, коли не було воєн

Історик зі Стенфордського університету Ієн Морріс зазначає, що в історії людства був період, коли не відбувалося жодної війни, але є певний нюанс. Відповідь залежить від того, що саме вважати війною.

Якщо війна означає боротьбу між двома урядами, то мирні часи на Землі справді були. Справа в тому, що протягом майже 99 % історії людства урядів просто не існувало, зазначає Морріс, пише Live Science.

Але насильство завжди супроводжувало людство.

"Чи жили люди без насильства? Відповідь досить очевидна — ні, люди завжди вбивали одне одного", — каже історик.

Аналіз історичних даних показує, що війни були рідкісним явищем у ранній історії людства, коли люди були мисливцями-збирачами.

"У культурах мисливців-збирачів до появи землеробства воєн було мало або їх взагалі не було", — каже професор історії Університету Джорджа Мейсона Пітер Стернс.

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Це підтверджується археологічними даними. Вчені тривалий час шукали у стародавніх людських кістках сліди військових травм. До 8 тис. року до н. е. було знайдено вкрай мало таких свідчень. Але з того моменту, як люди почали переходити від кочового способу життя до постійних поселень, такі травми стали широко поширеними.

Але це зовсім не означає, що насильство було відсутнє в доісторичних суспільствах. Наприклад, у Кенії вчені знайшли 27 скелетів віком 10 тис. років. На кістках були виявлені ознаки насильницької смерті. Антропологи стверджують, що це були свідчення міжгрупового насильства серед ранніх мисливців-збирачів. На доісторичному кладовищі в Судані були знайдені останки віком 13 тис. років із ознаками міжгрупових нападів.

Але таке міжособистісне насильство, як правило, не вважається війною.

"Дослідники, які зосереджуються на війні як на специфічній категорії насильства, зазвичай визначають її, зазначаючи, що це має бути насильство, організоване урядом, або ж колективне насильство, внаслідок якого гине більше, ніж певна кількість людей", — пояснює Морріс.

З появою великих королівств та імперій війни стали дуже поширеним явищем. Війни в основному були нормою протягом усієї історії, а знамениті "мирні" епохи, такі як Pax Romana (Римський мир), зазвичай означали лише те, що одна могутня група перемогла всіх інших і підкорила їх собі.

"Війни — це дорого й ризиковано. Тому в багатьох періодах історії стабільність і мир досягалися завдяки тому, що суперники, противники та сусіди могли зрівнятися за своїми можливостями", — каже професор світової історії Оксфордського університету Пітер Франкопан.

В історії було кілька періодів, коли конкуруючим державам вдавалося уникати воєн.

Приблизно з 1400 по 1200 рік до н. е. великі держави Стародавнього Близького Сходу — переважно Єгипет та Хеттська імперія — пережили два надзвичайно тривалі періоди без великих воєн. Мир став можливим завдяки тому, що "великі царі" визнавали один одного рівними та врегулювали свої територіальні й політичні розбіжності за допомогою формальних договорів, а не війни.

Протягом більшої частини своєї історії Рим і Персія перебували у стані війни. Потім, приблизно з 387 по 501 рік нашої ери, ці дві наддержави припинили воювати. Історики називають цей період "Довгим V століттям" і пропонують безліч пояснень цього періоду миру, зокрема те, що обидві сторони зіткнулися з серйозними зовнішніми загрозами, які зробили війну менш вигідною

Приблизно з 1000 по 1200 рік нашої ери багата династія Сун у Китаї забезпечила мир зі своїми войовничими північними сусідами — династіями Ляо та Цзінь — регулярно виплачуючи їм гроші за підтримання миру. Хоча ці грошові подарунки (або хабарі) виглядали як прояв слабкості, виплати були мізерними порівняно з тим, що Китай заробляв на торгівлі.

Інший приклад — це "тривалий мир" між Китаєм, Кореєю та Японією приблизно з 1600 по 1850 рік. У той час як європейські держави протягом цих століть боролися за владу та територію за допомогою воєн, держави Східної Азії жили у відносному мирі.