Найперша зброя на Землі виявилася старшою за Homo Sapiens: її створили ще до нас

Археологічні дані свідчать про те, що зброя існувала сотні тисяч років. Її використовували первісні люди, щоправда, вона виглядала зовсім інакше.

Професор антропології Вашингтонського університету Бен Фітцхью зазначає, що вчені визначають зброю як предмети, які використовувалися для заподіяння шкоди іншим живим істотам. Це включає зброю, яка використовувалася в міжособистісних конфліктах серед гомінідів, а також для полювання, пише Live Science.

Прийнято вважати, що спис із Клактона та наконечники списів із Кату-Пан 1 є найдавнішою зброєю.

Вік спису Клактона становить понад 400 тис. років. Експерти вважають, що знайдений наконечник спису довжиною 37 сантиметрів був відламаний від довшого древка, можливо, випадково під час полювання або навмисно з ритуальною метою. Він виготовлений з тисового дерева і був заточений інструментом до гострого кінця. Відламаний кінець так і не було знайдено.

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Клектонське спис, знайдений під час розкопок у 1911 році в Клектон-он-Сі в Ессексі, Англія, зараз виставлене в Лондонському музеї природної історії, де воно позначене як найстаріший збережений фрагмент дерев’яного списа у світі.

Археологи вважають, що його виготовили або Homo heidelbergensis, або неандертальці — два види гомінідів, що передували Homo sapiens. Насправді спис, судячи з усього, старший за наш вид, оскільки найдавніші відомі скам’янілості Homo sapiens датуються приблизно 300 000 років тому. Форма, розмір і порода дерева спису з Клектона дають підстави припустити, що це була колюча зброя, а його творці застосовували стратегії спільного полювання.

З 1992 року археологи виявили від 20 до 25 дерев’яних знарядь на ділянці в Шьонінгені, Німеччина, серед яких були цілі та уламки списів, а також метальні палиці, виготовлені переважно з ялини та сосни.

За даними Шенінгенського науково-дослідного музею, вони вважаються найдавнішими повністю збереженими дерев’яними знаряддями у світі. Сьогодні археологи по-різному оцінюють вік зброї — від 200 000 до 300 000 років. Історично їх створення приписують Homo heidelbergensis, ранньому виду людини, що жив близько 700 000–200 000 років тому на території Європи, деяких частин Африки та, можливо, на території сучасного Китаю. Згідно з дослідженням 2025 року, пізніші датування припускають, що списи могли бути виготовлені неандертальцями.

Вчені вважають, що ці списи, середня довжина яких становить трохи більше 2 метрів, використовувалися як колюча, метальна або комбінована зброя для полювання на великих ссавців, таких як коні, згідно з дослідженням 2024 року. Коротші метальні палиці, як вважають, були метальною зброєю і мали середню довжину близько 65 сантиметрів.

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