Таємниці Шахрі-Сухте: археологи знайшли древню настільну гру на пам'ятці ЮНЕСКО (фото)

Археологи виявили настільну гру віком 4600 років у Шахрі-Сухте — стародавньому поселенні, відомому як "Спалене місто" Ірану. Ця знахідка була зроблена під час 21-го сезону розкопок на об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на південному сході Ірану.

Разом із грою було знайдено прикрашений кістяний гребінець, залишки текстилю та шкіри, сліди яєць, кераміку та раніше не задокументовані форми поховання, пише Arkeonews.

Вчені зазначили, що нещодавно знайдений предмет являє собою інший тип настільної гри, ніж той, що вже був відомий із Шахрі-Сухте. Точна конструкція, правила та повний набір компонентів цієї гри ще не опубліковані, тому дослідники не можуть сказати, як у неї грали.

Попередню гру знайшли в могилі № 731 у 1977 році представники італійської археологічної експедиції. Набір містив дерев'яну дошку, 27 фігур та кубики і, за загальними оцінками, датується приблизно 2600–2400 роками до н. е. Дослідники порівняли її з "Королівською грою Ура" з Месопотамії.

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Попередню гру знайшли в могилі № 731 у 1977 році представники італійської археологічної експедиції Фото: Tehran Times

Оскільки письмових правил не збереглося, Сем Джелве та Хоссейн Мораді згодом запропонували можливу реконструкцію на основі археологічних даних та подібності до традиції "Гри у двадцять", водночас зазначаючи, що оригінальні правила залишаються невідомими.

Нова гра може свідчити про те, що мешканці Шахрі-Сухте використовували більше ніж одну ігрову систему. Однак цей висновок залишається попереднім, доки команда археологів не опублікує більше інформації про знахідку та її контекст. Археологам ще належить встановити, чи збереглися всі її частини та чи була вона особистою власністю, похоронним предметом або чимось, пов'язаним з іншою соціальною практикою.

На кладовищі було виявлено ще кілька незвичайних знахідок. Серед них — гравірований кістяний гребінець та органічні рештки, зокрема текстиль, шкіра та яйце. Такі матеріали зазвичай швидко розкладаються, але сухе середовище навколо Шахрі-Сухте допомогло зберегти свідчення, які рідко зберігаються до наших днів.

Ремісниче виробництво, судячи з усього, відбувалося паралельно зі звичайними домашніми справами Фото: Tehran Times

Розкопки також змінили уявлення про повсякденне життя в місті. У північно-східному житловому районі археологи виявили дві архітектурні епохи, рештки тварин, знаряддя праці, відходи обробки каменю, фігурки тварин та вогнища. Ці свідчення вказують на те, що ця територія використовувалася не лише для промислової діяльності. Ремісниче виробництво, судячи з усього, відбувалося паралельно зі звичайними домашніми справами.

Шахрі-Сухте був одним із головних міських центрів культурного комплексу Гельманд у III тисячолітті до н. е. За даними ЮНЕСКО, місто було засноване близько 3200 року до н. е. і залишалося заселеним протягом чотирьох основних періодів аж до приблизно 1800 року до н. е.

Його руїни включають житлові, виробничі, монументальні та поховальні зони, а археологічні свідчення вказують на контакти з Центральною Азією, регіоном Інду, Перською затокою, Оманським морем та південно-західним Іраном.

За даними ЮНЕСКО, місто було засноване близько 3200 року до н. е Фото: Wikimedia Commons

Останні знахідки дають більш детальне уявлення про цю велику громаду бронзової доби. Настільна гра свідчить про дозвілля та суспільне життя, гребінець — про зовнішній вигляд, текстиль та шкіра — про матеріальну культуру, а вогнища та залишки їжі — про повсякденну діяльність.

У сукупності вони показують, що Шахрі-Сухте було не просто місцем, де розташовувалися майстерні та могили, а містом, де люди працювали, жили, розважалися та дотримувалися складних похоронних звичаїв.

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