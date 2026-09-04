Тайны Шахри-Сухте: археологи обнаружили древнюю настольную игру на объекте ЮНЕСКО (фото)

Археологи обнаружили настольную игру возрастом 4600 лет в Шахри-Сухте — древнем поселении, известном как "Сгоревший город" в Иране. Эта находка была сделана во время 21-го сезона раскопок на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на юго-востоке Ирана.

Вместе с игрушкой были обнаружены украшенная костяная расческа, остатки текстиля и кожи, следы яиц, керамика и ранее не описанные формы погребения, пишет Arkeonews.

Учёные отметили, что недавно обнаруженный предмет представляет собой иной тип настольной игры, чем тот, который уже был известен из Шахри-Сухте. Точная конструкция, правила и полный набор компонентов этой игры ещё не опубликованы, поэтому исследователи не могут сказать, как в неё играли.

Предыдущую игру обнаружили в могиле № 731 в 1977 году представители итальянской археологической экспедиции. Набор состоял из деревянной доски, 27 фигур и кубиков и, по общим оценкам, датируется примерно 2600–2400 годами до н. э. Исследователи сравнили её с "Королевской игрой Ура" из Месопотамии.

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Предыдущую игру обнаружили в могиле № 731 в 1977 году представители итальянской археологической экспедиции Фото: Tehran Times

Поскольку письменных правил не сохранилось, Сэм Джелве и Хоссейн Моради впоследствии предложили возможную реконструкцию на основе археологических данных и сходства с традицией "Игры в двадцать", при этом отмечая, что оригинальные правила остаются неизвестными.

Новая игра может свидетельствовать о том, что жители Шахри-Сухте использовали более одной игровой системы. Однако этот вывод остается предварительным, пока команда археологов не опубликует больше информации о находке и её контексте. Археологам ещё предстоит установить, сохранились ли все её части и была ли она личной собственностью, погребальным предметом или чем-то, связанным с другой социальной практикой.

На кладбище были обнаружены ещё несколько необычных находок. Среди них — гравированная костяная расческа и органические остатки, в частности текстиль, кожа и яйцо. Такие материалы обычно быстро разлагаются, но сухая среда вокруг Шахри-Сухте помогла сохранить свидетельства, которые редко доходят до наших дней.

Ремесленное производство, судя по всему, велось параллельно с обычными домашними делами Фото: Tehran Times

Раскопки также изменили представление о повседневной жизни в городе. В северо-восточном жилом районе археологи обнаружили две архитектурные эпохи, останки животных, орудия труда, отходы обработки камня, фигурки животных и очаги. Эти свидетельства указывают на то, что эта территория использовалась не только для промышленной деятельности. Ремесленное производство, судя по всему, происходило параллельно с обычными домашними делами.

Шахри-Сухте был одним из главных городских центров культурного комплекса Гельманд в III тысячелетии до н. э. По данным ЮНЕСКО, город был основан около 3200 года до н. э. и оставался заселённым в течение четырёх основных периодов вплоть до примерно 1800 года до н. э.

Его руины включают жилые, производственные, монументальные и погребальные зоны, а археологические данные свидетельствуют о контактах с Центральной Азией, регионом Инда, Персидским заливом, Оманским морем и юго-западным Ираном.

По данным ЮНЕСКО, город был основан около 3200 года до н. э. Фото: Wikimedia Commons

Последние находки дают более подробное представление об этой крупной общине бронзового века. Настольная игра свидетельствует о досуге и общественной жизни, расческа — о внешнем виде, текстиль и кожа — о материальной культуре, а очаги и остатки пищи — о повседневной деятельности.

В совокупности они показывают, что Шахри-Сухте было не просто местом, где располагались мастерские и могилы, а городом, где люди работали, жили, развлекались и соблюдали сложные погребальные обряды.

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