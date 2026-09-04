Подорож у юрський період: створено запис того, як звучав ліс за часів динозаврів (відео)

У новому серіалі "Динозаври", продюсером якого виступив Стівен Спілберг, звуки юрського лісу були створені зовсім не голлівудськими звукорежисерами. Вчені реконструювали їх на основі скам’янілостей крил комах віком 165 млн років.

Вчені поєднали добре збережені скам’янілості крил з експериментами на живих комахах та комп’ютерними моделями. Дослідники змогли частково відтворити звукову картину середнього юрського періоду. Якщо реконструкція правильна, один із криків комах стане найдавнішим відомим свідченням ультразвукової комунікації у тварин — задовго до появи кажанів, які використовують ехолокацію, пише Science.

Сам звук, звісно, не скам’яніє. Але у цвіркунів і коників — також відомих як чагарникові цвіркуни — деякі анатомічні структури, що відповідають за його відтворення, можуть скам’яніти. Зазубрена жилка, або "пилка", на одному з передніх крил цих комах вкрита крихітними зубоподібними виступами. Коли скребок на протилежному крилі проходить по них, частини крила вібрують і видають звук. Довжина та відстань між цими виступами, а також розмір вібруючої ділянки крила дають підказки щодо висоти та структури звуку, що утворюється.

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This is what a Jurassic forest may have sounded like.



By combining exquisitely preserved fossil wings with experiments on living insects, computer simulations, and machine learning, scientists have re-created what they say is a partial Middle Jurassic soundscape.



If the… pic.twitter.com/TJjGSemQPC — Science Magazine (@ScienceMagazine) September 3, 2026

У новому дослідженні вчені проаналізували 20 скам’янілостей, що представляють дев'ять видів, які жили приблизно в одному й тому ж місці та в один і той самий час на території сучасної Внутрішньої Монголії, що дозволило їм створити ансамбль тварин, які жили в одному й тому ж юрському середовищі. Спочатку вчені протестували свої біомеханічні моделі на живих цвіркунах, кониках та їхніх близьких родичах, використовуючи лазери для вимірювання вібрації їхніх крил. Потім вони застосували перевірені моделі до викопних крил і порівняли результати з частотами звуків, передбаченими для живих комах. Машинне навчання допомогло оцінити, як швидко вимерлі комахи повторювали свої основні звукові одиниці.

Більшість юрських видів, ймовірно, видавали трелі на відносно низьких частотах, порівнянних із багатьма сучасними цвіркунами. Ультразвук широко поширений серед сучасних коників, але його еволюційне походження набагато складніше встановити. Один із родичів коників, Sigmaboilus peregrinus, мабуть, видавав звуки в діапазоні від 20 до 22 кілогерц — трохи вище верхньої межі людського слуху.

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