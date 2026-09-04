На вылазку в Юрский период: создана запись того, как звучал лес во времена динозавров (видео)

В новом сериале “Динозавры”, который был спродюсирован Стивеном Спилбергом, звуки юрского леса были придуманы вовсе не голливудскими звукорежиссерами. Ученые реконструировали их на основе ископаемых крыльев насекомых возрастом 165 млн лет.

Ученые объединили хорошо сохранившиеся ископаемые крылья с экспериментами на живых насекомых и компьютерными моделями. Исследователи смогли частично воссоздать звуковую картину среднего юрского периода. Если реконструкция верна, один из криков насекомых станет старейшим известным свидетельством ультразвуковой коммуникации у животных — задолго до появления летучих мышей, использующих эхолокацию, пишет Science.

Сам звук, конечно, не окаменевает. Но у сверчков и кузнечиков — также известных как кустарниковые сверчки — некоторые анатомические структуры, отвечающие за его воспроизведение, могут окаменеть. Зазубренная жилка, или "пилка", на одном из передних крыльев этих насекомых покрыта крошечными зубоподобными выступами. Когда скребок на противоположном крыле проходит по ним, части крыла вибрируют и издают звук. Длина и расстояние между этими выступами, а также размер вибрирующей области крыла, дают подсказки о высоте и структуре получающегося звука.

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This is what a Jurassic forest may have sounded like.



By combining exquisitely preserved fossil wings with experiments on living insects, computer simulations, and machine learning, scientists have re-created what they say is a partial Middle Jurassic soundscape.



If the… pic.twitter.com/TJjGSemQPC — Science Magazine (@ScienceMagazine) September 3, 2026

В новом исследовании ученые проанализировали 20 ископаемых, представляющих девять видов, которые жили примерно в одном и том же месте и в одно и то же время на территории современной Внутренней Монголии, что позволило им создать ансамбль животных, которые жили в одной и той же юрской среде. Ученые сначала протестировали свои биомеханические модели на живых сверчках, кузнечиках и их близких родственниках, используя лазеры для измерения вибрации их крыльев. Затем они применили проверенные модели к ископаемым крыльям и сравнили результаты с частотами звуков, предсказанными для живых насекомых. Машинное обучение помогло оценить, как быстро вымершие насекомые повторяли свои основные звуковые единицы.

Большинство юрских видов, вероятно, издавали трели на относительно низких частотах, сравнимых со многими современными сверчками. Ультразвук широко распространен среди современных кузнечиков, но его эволюционное происхождение гораздо сложнее установить. Один из родственников кузнечиков, Sigmaboilus peregrinus, по-видимому, издавал звуки в диапазоне от 20 до 22 килогерц — чуть выше верхнего предела человеческого слуха.

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