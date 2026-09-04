У 1900-х роках були свої конспірологи: люди боялися електрики й виступали проти неї (фото)

На рубежі XX століття електрика, яка стала життєво важливим елементом сучасної цивілізації, колись сприймалася як жахлива сила.

У той час конспірологи навіть створили пропагандистський мультфільм під назвою "Неприборканий демон". Він відображав занепокоєння суспільства щодо небезпеки електричних технологій, хаотичної, нерегульованої електропроводки та "загибелі людей від невидимої енергії". Загалом, пропаганда відображала суспільну тривогу щодо нової та недостатньо вивченої технології, пише Фокус.

Справедливості заради слід зазначити, що ранні електричні системи дійсно були небезпечними. Лінії електропередач часто ставали причиною пожеж, вражали струмом коней і призводили до смертельних аварій.

Розпалювали суспільний страх і два конкуруючі винахідники — Томас Едісон та Джордж Вестінгауз, що згодом отримало назву "Війна струмів". Прихильники Едісона зображували змінний струм як смертельно небезпечний; у той час навіть фінансувалися публічні страти на електричному стільці, щоб вплинути на громадську думку.

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На одній із карикатур того часу зображено хаос на міській вулиці, де люди та коні заплуталися в електричних дротах. На самих лініях електропередач висить людина, яка, ймовірно, зображує Джона Фікса. Він був електромонтером, який загинув від удару струмом прямо на Манхеттені в 1889 році. Ця подія наочно продемонструвала проблеми з безпекою нової технології.

Пропагандистська карикатура Фото: Wikimedia Commons

Цей малюнок також був натхненний "Війною струмів" Томаса Едісона, який виступав за постійний струм, а також Ніколи Тесли та Джорджа Вестінгауза, які пропагували змінний струм.

Карикатура є прикладом того, як нові технології часто стикаються зі скептицизмом та страхом у суспільстві, що підсилюються побоюваннями щодо безпеки та суперечливими інтересами.

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