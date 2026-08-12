Гравітація на Землі "відключиться" на 7 секунд: звідки взялася ця божевільна теорія

Згідно з теорією змови, у середу, 12 серпня, на Землі раптово зникне гравітація на 7 секунд. Наслідки такого явища нібито будуть масштабними й трагічними.

Ця дика ідея поширюється в інтернеті з грудня 2025 року, деякі навіть стверджують, що NASA таємно зафіксувала хвилі від зіткнення двох чорних дір, які рухаються в бік планети, пише Daily Mail.

Хвилі від чорних дір нібито будуть настільки потужними, що зможуть "відключити" гравітацію, яка утримує все живе на Землі. Згідно з теорією змови, гравітація на планеті ослабне на 7,3 секунди.

Інформація про наближення апокаліпсису, як стверджують конспірологи, містилася в секретному документі NASA під назвою "Проект "Якір"". У документах нібито описувався план вартістю 89 млрд доларів щодо будівництва підземних бункерів та таємних систем, які б утримували на поверхні критично важливі будівлі. Передбачається, що в результаті події можуть загинути 900 млн людей, які впадуть на Землю після 7 секунд перебування в невагомості.

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Багато публікацій в Instagram і TikTok, які поширювали конспірологічні теорії та нібито містили файли NASA, зникли з моменту їхньої першої появи в мережі вісім місяців тому.

Однак прихильники теорій змови продовжують поширювати ці суперечливі твердження та вірити в них, навіть після того, як NASA публічно засудило цю історію як повну вигадку.

"Земля не втратить гравітацію 12 серпня 2026 року. Гравітація Землі, або загальна гравітаційна сила, визначається її масою. Єдиний спосіб, у який Земля може втратити гравітацію, — це втрата маси всієї земної системи, тобто її ядра, мантії, кори, океану, земної води та атмосфери", — заявили в NASA.

Дехто простежив походження цієї божевільної теорії аж до допису в Instagram, опублікованого 31 грудня 2025 року під ніком @mr_danya_of.

"12 серпня 2026 року світ на сім секунд втратить гравітацію. NASA про це знає. Вони готуються, але не кажуть, чому", — йшлося у дописі.

Невідомий автор також стверджував, що це призведе до загибелі мільйонів людей внаслідок падіння, руйнування інфраструктури та економічного колапсу, який триватиме понад 10 років.

Цікаво, що майже всі публікації цього автора, судячи з усього, були створені за допомогою штучного інтелекту, і всі вони, як один, поширювали безглузді теорії змови. Але лише теорія про гравітацію продовжувала набирати популярність навіть після того, як автор перестав оновлювати свій акаунт у січні та видалив цей допис.

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