Теория заговора утверждает, что в среду, 12 августа, на Земле внезапно исчезнет гравитация на 7 секунд. Последствия такого явления якобы будут масштабными и трагическими.

Эта дикая идея распространяется в интернете с декабря 2025 года, некоторые даже утверждают, что NASA тайно зафиксировали волны от столкновения двух черных дыр, которые направляются к планете, пишет Daily Mail.

Волны от черных дыр якобы будут настолько мощными, что они смогут “отключить” гравитацию, которая удерживает все живое на Земле. Согласно теории заговора, гравитация ослабнет на планете на 7,3 секунды.

Информация о надвигающемся апокалипсисе, как утверждают конспирологи, содержалась в секретном документе NASA под названием “Проект якорь”. В документах якобы описывался план стоимостью 89 млрд долларов по строительству подземных бункеров, и тайных систем, которые бы удержали на поверхности критически важные здания. Предполагается, что в результате происшествия могут погибнуть 900 млн людей, которые рухнут на Землю после 7 секунд в невесомости.

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Многие публикации в Instagram и TikTok, распространявшие конспирологические теории и якобы содержащиеся в файлах NASA, исчезли с момента их первого появления в сети восемь месяцев назад.

Однако сторонники теорий заговора продолжают распространять и верить в эти спорные утверждения, даже после того, как NASA публично осудило эту историю как полную выдумку.

“Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Гравитация Земли, или общая гравитационная сила, определяется ее массой. Единственный способ для Земли потерять гравитацию — это потеря массы всей земной системы, то есть ее ядра, мантии, коры, океана, земной воды и атмосферы”, - заявили в NASA.

Некоторые проследили появление этой сумасшедшей теории до поста в Instagram, опубликованного 31 декабря 2025 года под ником @mr_danya_of.

“12 августа 2026 года мир потеряет гравитацию на семь секунд. NASA знает. Они готовятся, но не говорят, почему”, - говорилось в посте.

Неизвестный автор также утверждал, что это приведет к гибели миллионов людей от падения, разрушению инфраструктуры и экономическому коллапсу, который продлится более 10 лет.

Интересно, что почти все публикации этого автора, похоже, были сгенерированы с помощью ИИ и все как один, продвигали нелепые теории заговора. Но только теория с гравитацией продолжала набирать популярность даже после того, как автор перестал обновлять свой аккаунт в январе и удалил этот пост.

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