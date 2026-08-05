З прихильниками теорії плоскої Землі щось не так: дослідження показало, що їм доводиться нелегко

Нове дослідження показало, що так звані прихильники теорії "плоскої Землі", а також прихильники інших теорій змови мали травматичний досвід у минулому.

На думку вчених, важкі життєві обставини можуть пояснити, чому деякі люди частіше піддаються впливу теорій змови, пише Daily Mail.

Команда з Ноттінгемського університету та Університету Камбрії провела три експерименти за участю понад 1200 осіб. Результати показали, що учасники експерименту, які зазнали значних труднощів у житті, були більш сприйнятливими до теорій змови.

Такий ефект спостерігався у тих випадках, коли пережиті труднощі приводили людей до переконання у фундаментальній несправедливості світу.

"Багато людей стикаються зі значними труднощами у своєму житті, але більшість із них не стають прихильниками теорій змови. Наші висновки показують, що важливими є не лише труднощі, а й те, як цей досвід формує світогляд людей", — каже провідний автор дослідження Даніель Джоллі.

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Проблеми починаються тоді, коли негаразди змушують людей відчувати, що світ є принципово несправедливим. У свою чергу, теорії змови можуть стати "поясненням" такої кричущої несправедливості.

Протягом багатьох років вчені не могли з’ясувати, чому одні люди більш схильні вірити в теорії змови, ніж інші. Щоб розібратися в цьому, дослідники провели серію з трьох експериментів, у яких загалом взяли участь 1284 особи.

Результати показали, що люди, які пережили більше негараздів, частіше сприймали світ як несправедливий. Саме таке сприйняття було пов’язане з більш сильними конспірологічними переконаннями.

У другому експерименті дослідники порівняли людей, які пережили насильницький злочин, із тими, хто його не пережив.

І знову результати показали, що жертви насильства повідомляли про сильніше відчуття несправедливості, що, у свою чергу, було пов’язано з більш вираженими конспірологічними переконаннями.

Нарешті, у третьому експерименті дослідники перевірили роль сприйманої справедливості.

Учасників переконали в тому, що суспільство стає дедалі несправедливішим, і згодом вони повідомили про посилення своїх конспірологічних переконань.

За словами дослідників, отримані результати мають "ширші наслідки для довіри в суспільстві".

"Наші висновки свідчать про те, що сприйняття несправедливості в суспільстві може бути одним із таких згубних наслідків негараздів. Таке сприйняття може впливати на схильність до теорій змови та довіру до суспільних інститутів", — підсумували вчені.

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