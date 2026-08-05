Что-то не так со сторонниками плоской Земли: исследование показало, что у них тяжелая жизнь

Новое исследование показало, что так называемые плоскоземельцы, а также приверженцы других теорий заговора имели травматический опыт в прошлом.

Тяжелая жизнь, как считают ученые, может объяснить, почему некоторые люди чаще поддаются влиянию теорий заговора, пишет Daily Mail.

Команда из Ноттингемского университета и Университета Камбрии провели три эксперимента с участием более 1200 человек. Результаты показали, что участники эксперимента, которые пережили большие трудности в жизни, были более восприимчивы к теориям заговора.

Такой эффект наблюдался в тех случаях, когда пережитые трудности приводили людей к убеждению в фундаментальной несправедливости мира.

“Многие люди переживают значительные трудности в своей жизни, но большинство из них не становятся сторонниками теорий заговора. Наши выводы показывают, что важны не только трудности, но и то, как этот опыт формирует мировоззрение людей”, - говорит ведущий автор исследования Даниэль Джолли.

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Проблемы начинаются тогда, когда невзгоды заставляют людей чувствовать, что мир принципиально несправедлив. В свою очередь, теории заговора могут стать “объяснением” такой вопиющей несправедливости.

На протяжении долгих лет ученые не могли разобраться в том, почему одни люди более восприимчивы к теориям заговора, чем другие. Чтобы разобраться в этом, исследователи провели серию из трех экспериментов с участием в общей сложности 1284 человек.

Результаты показали, что люди, пережившие больше невзгод, чаще воспринимали мир как несправедливый. Именно это восприятие было связано с более сильными конспирологическими убеждениями.

Во втором эксперименте исследователи сравнили людей, переживших насильственное преступление, с теми, кто его не пережил.

И снова результаты показали, что жертвы насилия, сообщали о более сильном восприятии несправедливости, которое, в свою очередь, было связано с более сильными конспирологическими убеждениями.

Наконец, в третьем эксперименте исследователи проверили роль воспринимаемой справедливости.

Участников убедили в том, что общество становится все более несправедливым, и впоследствии они сообщили о более сильных конспирологических убеждениях.

По словам исследователей, полученные результаты имеют “более широкие последствия для доверия в обществе”.

“Наши выводы предполагают, что восприятие несправедливости в обществе может быть одним из таких пагубных последствий невзгод. Такое восприятие может иметь последствия для восприимчивости к теориям заговора и доверия к общественным институтам”, - подытожили ученые.

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