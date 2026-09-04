В 1900-х годах были свои конспирологи: люди боялись и выступали против электричества (фото)

На рубеже XX века электричество, ставшее жизненно важным элементом современной цивилизации, когда-то воспринималось как ужасающая сила.

В то время конспирологи даже создали пропагандистский мультфильм под названием “Необузданный демон”. Он отображал беспокойство общества по поводу опасности электрических технологий, хаотичной, нерегулируемой проводки и “гибели людей от невидимой энергии”. В целом, пропаганда отражала общественную тревогу по поводу новой и плохо изученной технологии, пишет Фокус.

Справедливости ради нужно отметить, что ранние электрические системы действительно были опасны. Линии электропередач часто становились причиной пожаров, били током лошадей и приводили к смертельным авариям.

Разжигали общественный страх и два конкурирующих изобретателя Томас Эдисон и Джордж Вестингауз, что позже назовут “Войной токов”. Сторонники Эдисона изображали переменный ток как смертельно опасный, в то время даже спонсировались публичные казни на электрическом стуле, чтобы повлиять на общественное мнение.

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На одной из карикатур того времени изображен хаос на городской улице, где люди и лошади запутались в электрических проводах. На самих линиях электропередач висит человек, который предположительно, изображает Джона Фикса. Он был электромонтером, который погиб от удара током прямиком на Манхеттене в 1889 году. Это событие наглядно показало проблемы с безопасностью новой технологии.

Пропагандистская карикатура Фото: Wikimedia Commons

Изображение также было вдохновлено “Войной токов” Томаса Эдисона, который выступал за постоянный ток, а также Николы Теслы и Джорджа Вестингауза, пропагандировавших переменный ток.

Карикатура является примером того, как новые технологии часто сталкиваются с общественным скептицизмом и страхом, подпитываемыми опасениями по поводу безопасности и конкурирующими интересами.

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