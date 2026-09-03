Собор Святого Петра ледь не розорив Церкву: довелося продавати навіть відпущення гріхів

Будівництво собору Святого Петра виявилося настільки дорогим, що Церква вирішила продавати прощення гріхів, аби покрити витрати. Така торгівля спасінням обурила августинського ченця та богослова Мартіна Лютера, що призвело до виникнення протестантизму.

Будівництво розпочалося у 1506 році, коли папа Юлій II вирішив знести стару базиліку Костянтина та замінити її найбільшим храмом у християнському світі. Будівництво тривало 120 років і пройшло через руки таких майстрів, як Браманте, Мікеланджело та Берніні, пише Фокус.

Але фінансова діра була колосальною, тому, щоб її залатати, папи вдалися до індульгенцій — документів, які зменшували покарання за гріхи в чистилищі в обмін на пожертву. Юлій II вже надав одну з таких індульгенцій у 1510 році для фінансування робіт.

Цю прогалину заповнив молодий німецький дворянин Альберт Бранденбурзький. Ледь досягнувши двадцятирічного віку, він уже обіймав посади архієпископа Магдебурга та Майнца, а також єпископа Гальберштадта — що було заборонено канонічним правом.

Відео дня

Щоб отримати цей дозвіл, потрібно було сплатити Риму величезну суму — близько десятків тисяч дукатів, але Альберто не мав таких грошей, тому він вчинив так, як вчинив би будь-хто на його місці: взяв кредит.

Кредит йому надав банк Фуггера в Аугсбурзі — наймогутніший у Європі, який фінансував імператорів і пап. Таким чином, Альберт придбав собі церковну посаду в кредит і опинився обтяженим колосальним особистим боргом.

Таким чином, було укладено угоду, яка змінила все. У 1515 році папа Лев X дозволив продаж індульгенцій на територіях Альберта з таємним розподілом: половина зібраних коштів надходила до Риму на потреби собору Святого Петра, а інша половина — на погашення боргу перед Фуггерами.

Іншими словами, кожен німецький селянин, який купував прощення гріхів, мимоволі погашав кредит, на який двадцятирічний архієпископ придбав собі посаду. Банкіри навіть контролювали ці угоди.

Для продажу індульгенцій Альберто найняв домініканця Йогана Тетцеля, проповідника з величезним комерційним талантом. Він подорожував містами з пересувним шоу та незабутнім слоганом: щойно монета задзвенить у скрині, душа вилетить із чистилища.

Інші новини науки