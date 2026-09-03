Собор Святого Петра почти разорил Церковь: пришлось продавать даже отпущение грехов

Строительство собора Святого Петра оказалось настолько дорогостоящим, что Церковь решила выставить на продажу прощение грехов, чтобы покрыть расходы. Такая торговля спасением возмутила августинского монаха и богослова Мартина Лютера, что привело к возникновению протестантизма.

Строительство началось в 1506 году, когда папа Юлий II решил снести старую базилику Константина и заменить ее крупнейшим храмом в христианском мире. Строительство заняло 120 лет и прошло через руки таких мастеров, как Браманте, Микеланджело и Бернини, пишет Фокус.

Но финансовая дыра была колоссальной, поэтому, чтобы ее залатать, папы прибегли к индульгенциям — документам, которые уменьшали наказание за грехи в чистилище в обмен на пожертвование. Юлий II уже даровал одну из таких индульгенций в 1510 году для финансирования работ.

Недостающий элемент был восполнен молодым немецким дворянином Альбертом Бранденбургским. Едва достигнув двадцатилетнего возраста, он уже занимал должности архиепископа Магдебурга и Майнца, а также епископа Гальберштадта — что было запрещено каноническим правом.

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Чтобы получить это разрешение, нужно было заплатить Риму огромную сумму, порядка десятков тысяч дукатов, но у Альберто таких денег не было, поэтому он сделал то, что сделал бы любой на его месте: взял кредит.

Кредит ему предоставил банк Фуггера в Аугсбурге, самый могущественный в Европе, финансировавший императоров и пап. Таким образом, Альберт купил себе церковный пост в кредит и оказался обременен колоссальным личным долгом.

Таким образом, была заключена сделка, которая изменила всё. В 1515 году папа Лев X разрешил продажу индульгенций на территориях Альберта с тайным разделением: половина собранных средств шла в Рим на нужды собора Святого Петра, а другая половина — на погашение долга перед Фуггерами.

Иными словами, каждый немецкий крестьянин, купивший прощение грехов, невольно погашал кредит, на который двадцатилетний архиепископ купил себе должность. Банкиры даже контролировали эти сделки.

Для продажи индульгенций Альберто нанял доминиканца Иоганна Тетцеля, проповедника с огромным коммерческим талантом. Он путешествовал по городам с передвижным шоу и запоминающимся слоганом: как только монета зазвенит в сундуке, душа вылетит из чистилища.

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