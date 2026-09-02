Тамагочі повертається: анонсовано новий формат кишенькового улюбленця (відео)

Через три десятиліття після того, як тамагочі стали світовим хітом, анонсували нову версію у вигляді персня. Вже у жовтні планують відкрити передпродаж, а відправлення очікуються у лютому.

Компанія Bandai анонсувала Tamagotchi Ring — мініатюрну версію класичного цифрового вихованця вартістю 7 700 єн, або приблизно 2 150 гривень. Пристрій має вигляд невеликого персня і зберігає основну систему догляду, яка зробила тамагочі відомим, пише Daily Mail.

"Народився найменший у світі пристрій тамагочі у формі персня!" — заявила компанія Bandai у відео, опублікованому на своєму каналі в YouTube. Компанія також описала його як спосіб "насолоджуватися тим самим основним доглядом за тамагочі, що й раніше, але у стильній формі персня з новим "Tamagotchi Ring"!"

Новий тамагочі як і раніше має форму яйця та оснащений РК-екраном. Іграшка буде доступна у трьох колірних комбінаціях: рожевий та перламутрово-білий, світло-блакитний та металічний золотий, або чорний та металічний срібний.

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Тамагочі як і раніше має форму яйця та оснащений РК-екраном Фото: Bandai

Однак шанувальникам доведеться трохи почекати, перш ніж придбати тамагочі. Попередні замовлення в японському інтернет-магазині Bandai планується розпочати 6 жовтня, а доставка, як очікується, почнеться в лютому 2027 року.

Реакція в інтернеті вже показала, наскільки сильно оригінальна іграшка досі асоціюється з дитинством. Один користувач X пожартував: "Мої дитячі обов'язки щойно отримали оновлення у вигляді носимого пристрою", а інший написав: "Зроби мені пропозицію з кільцем тамагочі".

Інші коментарі стосувалися ціни та відволікання уваги, яке може спричинити цифровий вихованець, зокрема в одному дописі жартома зазначалося, що хочеться купити його, попри намагання заощадити гроші.

Попередні замовлення в японському інтернет-магазині Bandai планується розпочати 6 жовтня Фото: Bandai

Оригінальний "Тамагочі" з'явився у 1996 році, а його назва поєднувала японське слово "тамаго", що означає "яйце", з англійським словом "watch". Іграшка представляла собою віртуального вихованця, який потребував регулярної уваги.

Ранні моделі тамагочі вимагали особливо частого догляду, оскільки не мали функції паузи. Від власників очікувалося, що вони будуть натискати кнопку приблизно кожні 30 хвилин, щоб нагодувати свого віртуального вихованця.

Якщо вони занадто довго ігнорували його потреби, персонаж міг померти. Це перетворило іграшку на серйозне джерело відволікання для багатьох дітей, і деякі учні намагалися доглядати за своїми тамагочі під час уроків. Проблема стала настільки серйозною, що деякі школи заборонили ці пристрої.

Tamagotchi Ring зберігає основну ідею, яка зробила оригінал таким незабутнім, водночас змінюючи його розмір і формат Фото: Bandai

Водночас тамагочі розглядали не лише як джерело завади в класі. Іграшку також хвалили за те, що вона спонукала дітей замислюватися над відповідальністю та емпатією завдяки своїй простій системі догляду за віртуальним персонажем. Її популярність була величезною: у світі було продано понад 100 мільйонів екземплярів.

Tamagotchi Ring зберігає основну ідею, яка зробила оригінал таким незабутнім, водночас змінюючи його розмір і формат. Замість того, щоб носити окремий пристрій у кишені чи сумці, користувачі можуть носити цифрового вихованця на пальці, перетворюючи знайомий пристрій 1990-х років на сучасний гаджет.

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