Армія клонів на полицях супермаркету: яку таємницю приховують (не)звичайні яблука (фото)

Приказку "Яблуко від яблуні недалеко падає" зазвичай використовують для опису дітей, які поводяться так само, як їхні батьки. Але якщо сприймати цю приказку буквально, вона не враховує одну важливу особливість яблук: насіння зазвичай не дає дерева, плоди якого були б такого самого сорту, як у дерева, з якого воно походить.

Причина проста: яблуням зазвичай потрібен пилок від іншого сумісного дерева для утворення насіння. Бджоли та інші запилювачі переносять пилок між квітками, тому насіння отримує генетичний матеріал від двох різних дерев, пише IFLScience.

У результаті саджанець генетично відрізняється від свого батька, а це означає, що яблука, які він зрештою дасть, можуть мати інший смак, текстуру, колір і розмір. Міністерство сільського господарства США (USDA) зазначає, що насіння від бажаного сорту яблук, як правило, не дасть дерева з тими самими характеристиками плодів.

Насіння від бажаного сорту яблук, як правило, не дасть дерева з тими самими характеристиками плодів Фото: Wikimedia Commons

Це створює очевидну проблему для садівників. Якщо хтось знайде яблуко з ідеальним смаком і текстурою, висадка його насіння не гарантує отримання такого самого яблука. Тож як супермаркети отримують мільйони яблук, які всі належать до одних і тих самих сортів?

Відео дня

Відповідь — щеплення. Замість того щоб висаджувати насіння, садівники беруть бруньку або невеликий шматочок пагона з дерева з бажаними плодами та прикріплюють його до вкоріненої рослини, яка називається підщепою. Новий пагін зберігає сортність вихідного дерева.

Цей процес відомий як клонове розмноження, оскільки нові дерева мають ту саму генетичну ідентичність, що й обраний сорт. Як пояснила дослідниця яблук Зої Мігіковскі з Університету Далхаузі: "Будь-який яблуневий сад, що складається з одного сорту, насправді є садом клонів".

Різниця між вирощуванням яблук із насіння та їхнім клонуванням стає особливо очевидною, коли селекціонери намагаються створити нові сорти. Одна німецька селекційна програма розпочалася з 52 000 насінин, але знадобилося 26 років, щоб вивести лише три нові сорти яблук. Більшість саджанців просто не давали плодів, достатньо якісних, щоб стати комерційно корисними.

Деякі відомі сорти яблук походять від одного дерева, яке потім було збережено шляхом щеплення. "Ред Делішес" — один із найяскравіших прикладів. Згідно з дослідженнями Міністерства сільського господарства США (USDA), всі дерева сорту "Ред Делішес" можна простежити до одного дерева, виявленого поблизу міста Перу, штат Айова, у 1800-х роках. Бруньки з цього дерева були прищеплені на інші саджанці яблуні, а згодом — на інші підщепи, що дало мільйони дерев одного й того ж сорту.

Садівники беруть бруньку або невеликий шматочок пагона з дерева з бажаними плодами та прикріплюють його до вкоріненої рослини, яка називається підщепою Фото: Wikimedia Commons

Таким чином, селекція яблук призвела до незвичайної ситуації: багато сортів, які люди купують сьогодні, є генетично спорідненими, а кілька основних комерційних сортів яблук неодноразово використовувалися як батьківські рослини для селекції. Дослідження Мігіковскі та її колег показало, що сім із восьми найпопулярніших сортів яблук у США пов'язані між собою тісними родовідними зв'язками.

Ця однорідність є корисною, оскільки виробники та споживачі знають, чого очікувати від конкретного сорту. Але це також означає, що сучасне яблучне виробництво використовує лише невелику частину генетичного різноманіття цього виду. "Повторно використовуючи ту саму жменьку батьківських сортів у селекції яблук, ми втрачаємо багато незвичайних і чудових варіацій, які існують у природі", — пояснєю Мігіковскі.

Інші новини науки