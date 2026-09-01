Армия клонов на полках супермаркета: какую тайну скрывают (не)обычные яблоки (фото)

Пословицу "Яблоко от яблони недалеко падает" обычно используют для описания детей, которые ведут себя так же, как их родители. Но если воспринимать эту поговорку буквально, она не учитывает одну важную особенность яблок: семя обычно не даёт дерева, плоды которого были бы того же сорта, что и у дерева, от которого оно происходит.

Причина проста: яблоням обычно требуется пыльца от другого совместимого дерева для образования семян. Пчелы и другие опылители переносят пыльцу между цветками, поэтому семена получают генетический материал от двух разных деревьев, пишет IFLScience.

В результате саженец генетически отличается от своего родителя, а это означает, что яблоки, которые он в конечном итоге даст, могут иметь другой вкус, текстуру, цвет и размер. Министерство сельского хозяйства США (USDA) отмечает, что семена желаемого сорта яблок, как правило, не дадут дерево с теми же характеристиками плодов.

Семена желаемого сорта яблок, как правило, не дадут дерево с такими же характеристиками плодов Фото: Wikimedia Commons

Это создает очевидную проблему для садоводов. Если кто-то найдет яблоко с идеальным вкусом и текстурой, то посадка его семян не гарантирует получения такого же яблока. Так как же супермаркеты получают миллионы яблок, которые все относятся к одним и тем же сортам?

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Ответ — прививка. Вместо того чтобы высаживать семена, садоводы берут почку или небольшой кусочек побега с дерева с желаемыми плодами и прикрепляют его к укоренившемуся растению, которое называется подвоем. Новый побег сохраняет сортность исходного дерева.

Этот процесс известен как клоновое размножение, поскольку новые деревья обладают той же генетической идентичностью, что и выбранный сорт. Как пояснила исследовательница яблок Зои Мигиковски из Университета Далхаузи: "Любой яблоневый сад, состоящий из одного сорта, на самом деле является садом клонов".

Разница между выращиванием яблок из семян и их клонированием становится особенно очевидной, когда селекционеры пытаются создать новые сорта. Одна немецкая селекционная программа началась с 52 000 семян, но потребовалось 26 лет, чтобы вывести всего три новых сорта яблок. Большинство саженцев просто не давали плодов, достаточно качественных, чтобы стать коммерчески ценными.

Некоторые известные сорта яблок происходят от одного дерева, которое впоследствии было сохранено путем прививки. "Ред Делишес" — один из самых ярких примеров. Согласно исследованиям Министерства сельского хозяйства США (USDA), все деревья сорта "Ред Делишес" можно проследить до одного дерева, обнаруженного недалеко от города Перу, штат Айова, в 1800-х годах. Почки с этого дерева были привиты на другие саженцы яблони, а впоследствии — на другие подвои, что дало миллионы деревьев одного и того же сорта.

Садоводы берут почку или небольшой кусочек побега с дерева с нужными плодами и прикрепляют его к укоренившемуся растению, которое называется подвоем Фото: Wikimedia Commons

Таким образом, селекция яблок привела к необычной ситуации: многие сорта, которые люди покупают сегодня, являются генетически родственными, а несколько основных коммерческих сортов яблок неоднократно использовались в качестве родительских растений для селекции. Исследование Мигиковски и её коллег показало, что семь из восьми самых популярных сортов яблок в США связаны между собой тесными родословными связями.

Эта однородность полезна, поскольку производители и потребители знают, чего ожидать от конкретного сорта. Но это также означает, что современное яблочное производство использует лишь небольшую часть генетического разнообразия этого вида. "Повторно используя одну и ту же горстку родительских сортов в селекции яблок, мы теряем множество необычных и замечательных вариаций, которые существуют в природе", — объясняет Мигиковски.

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