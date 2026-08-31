Стиральные машины на дне океана и тысячи утят: как эти находки помогли изучить океан (фото)

Учёные, проводившие поиски на глубине более 1 500 метров в Мексиканском заливе, надеялись найти обломки затонувшего корабля. Вместо этого их дистанционно управляемый подводный аппарат наткнулся на нечто гораздо менее историческое: грузовой контейнер, окружённый множеством стиральных машин.

Эта удивительная находка была сделана во время экспедиции NOAA в Мексиканский залив в 2017 году. 14 декабря экипаж спустил дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) для исследования объекта, обнаруженного с помощью гидролокатора, пишет IFLScience.

Объектом оказался 12-метровый транспортный контейнер и скопление стиральных машин. Эта находка была менее впечатляющей, чем затонувший корабль, однако всё же оказалась ценным материалом для исследований.

На контейнере имелись идентификационные маркировки, которые потенциально могут помочь определить, когда он оказался на морском дне. Транспортные контейнеры теряются во время аварий и непогоды, и, когда они тонут, их содержимое может оставаться на морском дне. Со временем эти предметы могут стать поверхностями, к которым прикрепляются и растут организмы.

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В январе 1992 года почти 29 000 пластиковых игрушек для ванны оказались в Северном Тихом океане Фото: Wikimedia Commons

Есть ещё один известный пример того, как потерянный груз может помочь в изучении океана, хотя в том случае предметы остались на поверхности. В январе 1992 года почти 29 000 пластиковых игрушек для ванны оказались в Северном Тихом океане после того, как во время шторма с судна упали транспортные контейнеры. Среди игрушек были желтые утки, зеленые лягушки, красные бобры и синие черепахи.

Эти игрушки стали известны как "Friendly Floatees", и океанографы следили за их перемещением вдоль морских течений. Некоторые из них достигли Аляски, а другие в конечном итоге оказались гораздо дальше. Сообщения о местах находок игрушек помогли исследователям изучить движение поверхностных течений в Тихом океане.

Эти две истории стали примером того, как потерянный груз может оказаться полезным для учёных и помочь лучше понять океан.

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