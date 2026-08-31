Пральні машини на дні океану та тисячі каченят: як ці знахідки допомогли вивчати океан (фото)

Вчені, які проводили пошуки на глибині понад 1 500 метрів у Мексиканській затоці, сподівалися знайти уламки затонулого корабля. Натомість їхній дистанційно керований підводний апарат натрапив на щось набагато менш історичне: вантажний контейнер, оточений безліччю пральних машин.

Ця дивна знахідка сталася під час експедиції NOAA до Мексиканської затоки у 2017 році. 14 грудня екіпаж відправив дистанційно керований підводний апарат (ROV) для дослідження об'єкта, виявленого за допомогою гідролокатора, пише IFLScience.

Об’єктом виявився 12-метровий транспортний контейнер та скупчення пральних машин. Ця знахідка була менш захоплюючою, ніж затонулий корабель, проте все одоно виявилася цінним матеріалом для досліджень.

На контейнері були ідентифікаційні маркування, які потенційно можуть допомогти визначити, коли він опинився на морському дні. Транспортні контейнери губляться під час аварій та негоди, і, коли вони тонуть, їхній вміст може залишатися на морському дні. Згодом ці предмети можуть стати поверхнями, до яких прикріплюються й ростуть організми.

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У січні 1992 року майже 29 000 пластикових іграшок для ванни опинилися в Північному Тихому океані Фото: чума

Існує ще один відомий приклад того, як загублений вантаж може допомогти вивченню океану, хоча в тому випадку предмети залишилися на поверхні. У січні 1992 року майже 29 000 пластикових іграшок для ванни опинилися в Північному Тихому океані після того, як під час шторму з судна впали транспортні контейнери. Серед іграшок були жовті качки, зелені жаби, червоні бобри та сині черепахи.

Ці іграшки стали відомі як "Friendly Floatees", і океанографи стежили за їхнім переміщенням вздовж морських течій. Деякі з них досягли Аляски, а інші зрештою з'явилися набагато далі. Звіти про місця знахідок іграшок допомогли дослідникам вивчити рух поверхневих течій у Тихому океані.

Ці дві історії стали прикладом того, як загублений вантаж може стати корисним для вчених та допомогти краще зрозуміти океан.

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