Атлантиду знайдено: контрадмірал ВМС США у відставці зробив гучну заяву (фото)

Можливі пошуки Атлантиди набирають обертів на дні Атлантичного океану, де, за словами контрадмірала ВМС США у відставці, дослідники виявили район, особливості якого нагадують опис легендарного міста, наведений Платоном. Жодних археологічних доказів того, що Атлантида була реальним місцем, поки що не знайдено.

Контрадмірал у відставці Тім Галлодет розповів про цей проєкт у серпні 2026 року під час виступу в подкасті "American Alchemy" разом із Джессі Міхельсом, пише Daily Mail.

Контрадмірал у відставці Тім Галлодет розповів про потенційне виявлення Атлантиди

"Ми вважаємо, що знайшли в Атлантиці регіон, особливості якого точно відповідають опису Платона", — сказав він. Місцезнаходження виявленої ділянки не було оприлюднено, як повідомляється, через угоду про нерозголошення.

Як повідомляється, дослідники порівнюють підводний рельєф із деталями з описів Атлантиди, наведених у творах Платона. Галлаудет розповів, що лікар швидкої допомоги понад десять років збирав геологічний та археологічний матеріал, перш ніж сформувати групу фахівців.

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До проєкту також залучили фізика Макса Дерахшані, щоб з'ясувати, чи може комп'ютерний аналіз тривимірного рельєфу допомогти відрізнити природні утворення від можливих штучних споруд. Наразі жодні результати не підтвердили, що будь-які з цих особливостей є штучними.

Як повідомляється, дослідники порівнюють підводний рельєф із деталями з описів Атлантиди, наведених у творах Платона

Можлива експедиція могла б стати набагато переконливішим підтвердженням. Галлаудет розповів, що дослідник глибокого моря Віктор Весково прослухав презентацію команди та висловив зацікавленість, згадуючи: "Ми провели для нього презентацію про Атлантиду, і він сказав: "Гаразд, я в грі".

Однак підтвердженої дати експедиції чи публічно названого місця проведення поки що не оголошено. Під час інтерв'ю як одне з можливих місць згадувалися Азорські острови, але Галлодет не підтвердив, що команда планує досліджувати саме цей регіон.

Атлантида вперше з'явилася у творах Платона, де її зображено як могутнє острівне суспільство, що перебувало у конфлікті зі стародавніми Афінами. Сучасні науковці загалом розглядають розповідь про Атлантиду як платонівський міф, а не як доведений історичний факт. "Стенфордська енциклопедія філософії" конкретно визначає історію про Атлантиду як один із власних міфів Платона.

Атлантида вперше з'явилася у творах Платона, де її зображено як могутнє острівне суспільство, що перебувало у конфлікті зі стародавніми Афінами Фото: Вікіпедія

Це розрізнення є важливим при оцінці нової заяви. Батиметрія може виявити хребти, долини, плато та інші структури під водою, але схожість із стародавнім описом сама по собі не доводить, що ці об'єкти були створені людьми. Будь-яке запропоноване місце розташування Атлантиди потребуватиме безпосереднього дослідження, геологічного датування та археологічних доказів.

Галлаудет прослужив 32 роки у ВМС США і завершив службу на посаді океанографа ВМС. Пізніше він обіймав посаду виконуючого обов'язки адміністратора NOAA, що дало йому значний досвід у галузі океанології та картографії.

Його досвід робить запропоноване дослідження примітним, але це не змінює поточного статусу Атлантиди: існування міста досі залишається непідтвердженим.

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