Атлантида найдена: отставной контр-адмирал ВМС США сделал громкое заявление (фото)

Возможные поиски Атлантиды набирают обороты на дне Атлантического океана, где, по словам контрадмирала ВМС США в отставке, исследователи обнаружили район, особенности которого напоминают описание легендарного города, приведенное Платоном. Никаких археологических доказательств того, что Атлантида была реальным местом, пока не найдено.

Контрадмирал в отставке Тим Галлодет рассказал об этом проекте в августе 2026 года во время выступления в подкасте "American Alchemy" вместе с Джесси Михельсом, пишет Daily Mail.

Контрадмирал в отставке Тим Галлодет рассказал о возможном обнаружении Атлантиды

"Мы считаем, что обнаружили в Атлантическом океане регион, особенности которого точно соответствуют описанию Платона", — сказал он. Местонахождение обнаруженного участка не было обнародовано, как сообщается, в связи с соглашением о неразглашении.

Как сообщается, исследователи сравнивают подводный рельеф с деталями из описаний Атлантиды, приведенных в произведениях Платона. Галлаудет рассказал, что врач скорой помощи более десяти лет собирал геологический и археологический материал, прежде чем сформировать группу специалистов.

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К проекту также привлекли физика Макса Дерахшани, чтобы выяснить, может ли компьютерный анализ трехмерного рельефа помочь отличить природные образования от возможных искусственных сооружений. На данный момент никакие результаты не подтвердили, что какие-либо из этих особенностей являются искусственными.

Как сообщается, исследователи сравнивают подводный рельеф с деталями из описаний Атлантиды, приведенных в произведениях Платона

Возможная экспедиция могла бы стать гораздо более убедительным подтверждением. Галлаудет рассказал, что исследователь глубокого моря Виктор Весково прослушал презентацию команды и проявил интерес, вспомнив: "Мы провели для него презентацию об Атлантиде, и он сказал: "Хорошо, я в деле"".

Однако подтверждённая дата экспедиции или публично названное место её проведения пока не объявлены. В ходе интервью в качестве одного из возможных мест упоминались Азорские острова, но Галлодет не подтвердил, что команда планирует исследовать именно этот регион.

Атлантида впервые появилась в произведениях Платона, где она изображена как могущественное островное общество, находившееся в конфликте с древними Афинами. Современные ученые в целом рассматривают рассказ об Атлантиде как платоновский миф, а не как доказанный исторический факт. "Стэнфордская энциклопедия философии" конкретно определяет историю об Атлантиде как один из собственных мифов Платона.

Атлантида впервые упоминается в произведениях Платона, где она изображена как могущественное островное общество, находившееся в конфликте с древними Афинами Фото: Вики

Это различие имеет важное значение при оценке нового заявления. Батиметрия позволяет обнаружить хребты, долины, плато и другие подводные структуры, но сходство с древним описанием само по себе не доказывает, что эти объекты были созданы людьми. Любое предложенное местоположение Атлантиды потребует непосредственного исследования, геологической датировки и археологических доказательств.

Галлаудет прослужил 32 года в ВМС США и завершил службу в должности океанографа ВМС. Позже он занимал должность исполняющего обязанности администратора NOAA, что позволило ему приобрести значительный опыт в области океанологии и картографии.

Его опыт делает данное исследование примечательным, но это не меняет текущего статуса Атлантиды: существование города до сих пор остается неподтвержденным.

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