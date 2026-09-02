Тамагочи возвращается: анонсирован новый формат карманного питомца (видео)

Спустя три десятилетия после того, как "Тамагочи" стали мировым хитом, была анонсирована новая версия в виде кольца. Уже в октябре планируется открыть предпродажу, а отправка заказов ожидается в феврале.

Компания Bandai анонсировала Tamagotchi Ring — миниатюрную версию классического цифрового питомца стоимостью 7 700 иен, или примерно 2 150 гривен. Устройство имеет вид небольшого кольца и сохраняет основную систему ухода, которая сделала Тамагочи известным, пишет Daily Mail.

"Появилось самое маленькое в мире устройство Тамагочи в форме кольца!" — заявила компания Bandai в видео, опубликованном на своём канале в YouTube. Компания также описала его как способ "наслаждаться тем же основным уходом за тамагочи, что и раньше, но в стильной форме кольца с новым "Tamagotchi Ring"!"

Новое тамагочи, как и раньше, имеет форму яйца и оснащено ЖК-экраном. Игрушка будет доступна в трёх цветовых комбинациях: розовый и перламутрово-белый, светло-голубой и металлический золотой, или чёрный и металлический серебристый.

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Тамагочи по-прежнему имеет форму яйца и оснащен ЖК-экраном Фото: Bandai

Однако поклонникам придётся немного подождать, прежде чем приобрести тамагочи. Предполагается, что предзаказы в японском интернет-магазине Bandai начнутся 6 октября, а доставка, как ожидается, начнётся в феврале 2027 года.

Реакция в интернете уже показала, насколько сильно эта оригинальная игрушка до сих пор ассоциируется с детством. Один пользователь X пошутил: "Мои детские обязанности только что получили обновление в виде носимого устройства", а другой написал: "Сделай мне предложение с кольцом Тамагочи".

Другие комментарии касались цены и того, что цифровой питомец может отвлекать внимание; в частности, в одном посте в шутку отмечалось, что хочется его купить, несмотря на стремление сэкономить деньги.

Предварительные заказы в японском интернет-магазине Bandai планируется начать 6 октября Фото: Bandai

Оригинальный "Тамагочи" появился в 1996 году, а его название соединило японское слово "тамаго", означающее "яйцо", с английским словом "watch". Игрушка представляла собой виртуального питомца, требующего регулярного внимания.

Ранние модели Тамагочи требовали особенно частого ухода, поскольку не имели функции паузы. От владельцев ожидалось, что они будут нажимать кнопку примерно каждые 30 минут, чтобы накормить своего виртуального питомца.

Если они слишком долго игнорировали его потребности, персонаж мог умереть. Это превратило игрушку в серьезный источник отвлечения для многих детей, и некоторые ученики пытались ухаживать за своими тамагочи во время уроков. Проблема стала настолько серьёзной, что некоторые школы запретили эти устройства.

Tamagotchi Ring сохраняет основную идею, которая сделала оригинал таким незабываемым, при этом изменяя его размер и формат Фото: Bandai

В то же время Тамагочи рассматривали не только как источник беспорядка в классе. Игрушку также хвалили за то, что она побуждала детей задумываться об ответственности и эмпатии благодаря своей простой системе ухода за виртуальным персонажем. Её популярность была огромной: в мире было продано более 100 миллионов экземпляров.

Tamagotchi Ring сохраняет основную идею, которая сделала оригинал таким незабываемым, одновременно изменив его размер и формат. Вместо того чтобы носить отдельное устройство в кармане или сумке, пользователи могут носить цифрового питомца на пальце, превращая знакомое устройство 1990-х годов в современный гаджет.

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