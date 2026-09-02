Раби виносили цілі столи й заносили нові: як обідали в Стародавньому Римі

Обід у Стародавньому Римі складався зі страв, які подавали в певному порядку — від яйця до яблука.

Згідно з давніми текстами, стародавні римляни спочатку їли солоні страви, а фрукти — наприкінці. Десерти називалися "другими столами", оскільки раби не просто замінювали тарілки з їжею, а виносили цілі столи й заносили нові зі солодощами, пише Фокус.

Римський державний діяч Катон у 160 р. до н. е. описував популярний пиріг під назвою "плацента". У цьому рецепті використовувалося 6 кг овечого сиру, збитого до однорідної маси з 2 кг меду. Начинку викладали між тонкими шарами тіста, а сам пиріг клали на подушку з лаврового листя, змащеного маслом. Випікали під гарячою глиняною кришкою, потім поливали зверху ще медом. Вчені вже століття сперечаються про те, чи є він прабатьком пахлави.

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Також стародавні римляни полюбляли смажені кульки з тіста, обвалені в меді та маку.

Дещо дивний рецепт описав відомий у Стародавньому Римі гурман Апіцій. Він пише, як фініки фарширували кедровими горішками та меленим перцем, а потім обвалювали їх у солі й тушкували в меді.

Крім того, у Стародавньому Римі полюбляли страву — медові соні. До її складу входили дрібні гризуни під назвою соні, яких обвалювали в меді та маку. Ця страва вважалася дуже дорогою та вишуканою, тому її подавали на бенкетах заможних римлян.

Медові соні подавали на початку трапези, а не на десерт. Відомо, що римляни годували гризунів у перфорованих глиняних глечиках; археологи постійно знаходять їх у Помпеях.

Цікаво, що стародавні римляни також знали про цукор. Пліній описує, як цукор надходив з Індії та Аравії, а цей давньоримський ерудит порівнює його з медом. Він пише, що цей цукор накопичується всередині очерету, він білий і хрумтить на зубах. Також Пліній додав, що цукор використовувався римлянами лише в медицині.

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