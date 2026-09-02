Обед в Древнем Риме состоял из блюд, который подавались в определенном порядке – от яйца до яблока.

Согласно древним текстам, древние римляне вначале если соленые блюда, а фрукты в самом конце. Десерты назывались “вторыми столами”, потому как рабы меняли не просто тарелки с едой, они выносили целые столы и заносили новые со сладостями, пишет Фокус.

Римский государственный деятель Катон в 160 г. до н.э. описывал популярный пирог под названием “плацента”. В это рецепте использовалось 6 кг овечьего творога, взбитого до однородной массы с 2 кг меда. Начинку выкладывали между тонкими слоями теста, а выкладывали пирог на подушку из лавровых листьев, смазанных маслом. Выпекали под горячей глиняной крышкой, затем поливали сверху еще медом. Ученые уже столетие спорят о том, является ли он прародителем пахлавы.

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Также древние римляне любили жареные шарики из теста, обваленные в меде и маке.

Несколько странный рецепт описал известный в Древнем Риме гурман Апиций. Он пишет, как финики фаршировали кедровыми орешками и молотым перцем, а затем обваливали их в соли и тушили в меду.

Кроме этого, в Древнем Риме любили блюдо – медовые сони. В его состав входили мелкие грызуны под названием сони, которых обваливали в меду и маке. Это блюдо считалось очень дорогим и изысканным, поэтому его подавали на пирах зажиточных римлян.

Медовых сонь подавали в начале трапезы, а не на дессерт. Известно, что грызунов римляне откармливали в перфорированных глиняных кувшинах, их постоянно находят археологи в Помпеях.

Интересно, что древние римляне также были знакомы с сахаром. Плиний описывает его прибытие из Индии и Аравии, древнеримский эрудит сравнивает его с медом. Он пишет, что этот сахар скапливается внутри тростника, он белый и хрустит на зубах. Также Плиний добавлял, что сахар использовался римлянами только в медицине.

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