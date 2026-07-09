Древние римляне, возможно, были первыми в мире коллекционерами костей морских чудовищ (фото)

Ученые обнаружили самый древний пример коллекционирования окаменелых останков ихтиозавра.

Ихтиозавры были достаточно большими и устрашающими на вид, чтобы вызывать любопытство у людей, которые сталкивались с их останками. До настоящего времени самым ранним известным случаем интереса человека к ихтиозаврам считался 1699 год, но необычное открытие показывает, что этот интерес, возможно, возник еще в Римской империи. Исследование опубликовано в журнале Britannia, пишет Gizmodo.

Ученые обнаружили в Великобритании окаменелую кость позвоночника ихтиозавра в яме с другими интересным и артефактами. Исследование показывает, что окаменелость ихтиозавра пролежала в этой яме примерно 1800 лет и данная коллекция артефактов была создана жителем римской провинции Британия примерно в третьей четверти II века н.э.

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Обнаруженная окаменелость ихтиозавра теперь является самым древним известным примером целенаправленного сбора останков древних морских рептилий.

Ихтиозавры — это похожие на дельфинов морские рептилии, которые были одними из главных хищников в мировых океанах в период между 250 млн и 66 млн лет назад.

Окаменелость ихтиозавра, возрастом 100 миллионов лет, обнаружили в таинственной яме вместе с множеством артефактов, включая останки кошки, конский зуб, осколки керамики и римскую ложку. Сложно сказать, с какой целью житель Римской империи собрал именно такую коллекцию, говорят исследователи.

Окаменелость ихтиозавра, возрастом 100 миллионов лет, обнаружили в таинственной яме вместе с множеством артефактов Фото: Gizmodo

Также непонятно, почему именно кость позвоночника ихтиозавра была добавлена в коллекцию. Но ученые предлагают два объяснения.

В античности люди часто рассматривали крупные окаменелости как останки великанов и чудовищ их мифов и считали их священными реликвиями.

Второе объяснение гораздо проще: человеческое любопытство. Люди на протяжении тысячелетий интересовалось окаменелостями, что отражает распространенное человеческое стремление подбирать странные и привлекательные предметы.

Тем не менее, находка окаменелости ихтиозавра намного старше первого официального описания окаменелости этих морских рептилий сделанной в 1813 году и еще старше описания ихтиозавров не как рептилий, а как рыб (что было неверным предположением), сделанного в 1699 году.

Поэтому, возможно, древние римляне были первыми в мире коллекционерами костей морских чудовищ.

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