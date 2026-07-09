Древние римляне, возможно, были первыми в мире коллекционерами костей морских чудовищ (фото)
Ученые обнаружили самый древний пример коллекционирования окаменелых останков ихтиозавра.
Ихтиозавры были достаточно большими и устрашающими на вид, чтобы вызывать любопытство у людей, которые сталкивались с их останками. До настоящего времени самым ранним известным случаем интереса человека к ихтиозаврам считался 1699 год, но необычное открытие показывает, что этот интерес, возможно, возник еще в Римской империи. Исследование опубликовано в журнале Britannia, пишет Gizmodo.
Ученые обнаружили в Великобритании окаменелую кость позвоночника ихтиозавра в яме с другими интересным и артефактами. Исследование показывает, что окаменелость ихтиозавра пролежала в этой яме примерно 1800 лет и данная коллекция артефактов была создана жителем римской провинции Британия примерно в третьей четверти II века н.э.
Обнаруженная окаменелость ихтиозавра теперь является самым древним известным примером целенаправленного сбора останков древних морских рептилий.
Ихтиозавры — это похожие на дельфинов морские рептилии, которые были одними из главных хищников в мировых океанах в период между 250 млн и 66 млн лет назад.
Окаменелость ихтиозавра, возрастом 100 миллионов лет, обнаружили в таинственной яме вместе с множеством артефактов, включая останки кошки, конский зуб, осколки керамики и римскую ложку. Сложно сказать, с какой целью житель Римской империи собрал именно такую коллекцию, говорят исследователи.
Также непонятно, почему именно кость позвоночника ихтиозавра была добавлена в коллекцию. Но ученые предлагают два объяснения.
В античности люди часто рассматривали крупные окаменелости как останки великанов и чудовищ их мифов и считали их священными реликвиями.
Второе объяснение гораздо проще: человеческое любопытство. Люди на протяжении тысячелетий интересовалось окаменелостями, что отражает распространенное человеческое стремление подбирать странные и привлекательные предметы.
Тем не менее, находка окаменелости ихтиозавра намного старше первого официального описания окаменелости этих морских рептилий сделанной в 1813 году и еще старше описания ихтиозавров не как рептилий, а как рыб (что было неверным предположением), сделанного в 1699 году.
Поэтому, возможно, древние римляне были первыми в мире коллекционерами костей морских чудовищ.
Другие новости науки
- Первый динозавр Антарктиды: гигант считался самым крупным из всех, когда-либо живших на Земле.
- Как в Римской империи строили удивительно прямые дороги: у древних римлян был секрет.