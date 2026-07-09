Стародавні римляни, можливо, були першими у світі колекціонерами кісток морських чудовиськ (фото)

Вчені виявили найдавніший приклад колекціонування скам’янілих решток іхтіозавра.

Іхтіозаври були досить великими й грізними на вигляд, щоб викликати цікавість у людей, які натрапляли на їхні останки. Дотепер найдавнішим відомим випадком зацікавленості людини в іхтіозаврах вважався 1699 рік, але незвичайне відкриття свідчить, що ця зацікавленість, можливо, виникла ще за часів Римської імперії. Дослідження опубліковано в журналі Britannia, пише Gizmodo.

Вчені виявили у Великій Британії скам’янілу кістку хребта іхтіозавра в ямі разом з іншими цікавими артефактами. Дослідження показує, що скам’янілість іхтіозавра пролежала в цій ямі приблизно 1800 років, а ця колекція артефактів була створена мешканцем римської провінції Британія приблизно в третій чверті II століття н. е.

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Виявлена скам’янілість іхтіозавра тепер є найдавнішим відомим прикладом цілеспрямованого збирання решток стародавніх морських рептилій.

Іхтіозаври — це морські рептилії, схожі на дельфінів, які були одними з головних хижаків у світових океанах у період від 250 млн до 66 млн років тому.

Скам’янілість іхтіозавра, віком 100 мільйонів років, виявили в таємничій ямі разом із безліччю артефактів, зокрема останками кішки, кінським зубом, уламками кераміки та римською ложкою. Важко сказати, з якою метою мешканець Римської імперії зібрав саме таку колекцію, зазначають дослідники.

Скам"янілість іхтіозавра, віком 100 мільйонів років, виявили в таємничій ямі разом із безліччю артефактів Фото: Антарктида

Також незрозуміло, чому саме кістка хребта іхтіозавра була додана до колекції. Але вчені пропонують два пояснення.

В античності люди часто сприймали великі скам’янілості як останки велетнів і чудовиськ зі своїх міфів і вважали їх священними реліквіями.

Друге пояснення набагато простіше: людська цікавість. Протягом тисячоліть люди цікавилися скам’янілостями, що відображає поширене людське прагнення збирати дивні та привабливі предмети.

Проте знахідка скам’янілості іхтіозавра набагато давніша за перший офіційний опис скам’янілості цих морських рептилій, зроблений у 1813 році, і ще давніша за опис іхтіозаврів не як рептилій, а як риб (що було хибним припущенням), зробленого у 1699 році.

Тому, можливо, стародавні римляни були першими у світі колекціонерами кісток морських чудовиськ.

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