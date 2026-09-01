За секунду перетворюється на смертельну пастку: чим небезпечне купання у гідромасажній ванні

Експерти розповіли, що гідромасажна ванна таїть у собі приховану небезпеку, яка буквально загрожує людям.

Гідромасажна ванна — чудовий спосіб розслабитися, проте мало хто замислюється над тим, що вона легко може перетворитися на смертельну пастку, буквально засмоктуючи людей під воду, пише Daily Mail.

За словами судового інженера та експерта з безпеки на воді, який розслідує нещасні випадки в басейнах та гідромасажних ваннах, Метта Рейнольдса, ця небезпека відома як засмоктування і виникає, коли людина, що купається, блокує потужний слип або всмоктувальний отвір, що подає воду до фільтра та форсунок ванни. У результаті виникає неймовірно сильний вакуум і тиск, через що люди буквально опиняються затиснутими й не можуть звільнитися самостійно. До речі, у ході недавнього розслідування слідчі намагаються з’ясувати, чи відіграла потужна система всмоктування роль у смерті пари відпочивальників, виявленої на віллі в Кульєрі, неподалік від Валенсії.

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Рейнольдс зазначає, що загалом існує три типи засмоктування, які пов’язують із всмоктувальними отворами, особливо у гідромасажних ваннах:

заплутування волосся — зазвичай трапляється з підлітками або дорослими з довгим волоссям, яке застрягає у зливі й опиняється під водою; застрягання тіла — утворюється герметичне ущільнення, як правило, в області тулуба, над всмоктувальним отвором; зазвичай людина не може звільнитися до вимкнення насоса; застрягання пальців — іноді пальці прослизають у невеликий отвір або пошкоджену кришку зливу й застрягають через тертя.

Відомо, що у 2002 році 7-річна Вірджинія Грем Бейкер загинула, застрягши у зливі джакузі в окрузі Ферфакт, штат Вірджинія, США. Експерти встановили, що сила, яка утримувала її під водою, була настільки великою, що дорослі не змогли її витягнути, доки не зламалася кришка зливу.

Ще один випадок стався у 2017 році з 14-річним хлопчиком, який отримав серйозні внутрішні ушкодження, коли його кишечник затягнуло у фільтр басейну в іспанському розважальному центрі. Пізніше батько хлопчика виступив із застереженням для інших батьків про те, що джакузі можуть бути надзвичайно небезпечними для маленьких дітей.

За словами експертів, з огляду на різницю в розмірах та силі всмоктування, випадки застрягання у воді значно частіше трапляються у дітей, ніж у дорослих. На щастя, сучасні басейни та спа-центри можуть бути оснащені засобами безпеки, призначеними для зниження ризику, зокрема кришками зливних отворів, що відповідають вимогам, кількома всмоктувальними патрубками та системами, призначеними для обмеження або скидання небезпечного всмоктування.

Експерти також радять відпочивальникам ніколи не сідати на зливні отвори та не користуватися джакузі, якщо кришки пошкоджені або їх взагалі немає.

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