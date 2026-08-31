Світ божеволіє від японської пасти: який продукт покупці розбирають з полиць

Статистика свідчить про те, що останнім часом різко зріс попит на модну японську пасту — люди масово скуповують цей продукт.

Світ божеволіє від місо — попит на японську пасту різко зріс за останній рік, а покупці, які дбають про своє здоров’я, буквально розбирають цей продукт з полиць магазинів. Статистика показує, що за останній рік продажі цієї приправи у Великій Британії зросли на 41%, така сама ситуація спостерігається й в інших країнах, пише Daily Mail.

Але що стоїть за цим ажіотажем? За словами дієтолога Waitrose Аліси Гуді, місо стає сучасним основним продуктом для оздоровлення серед людей, які дбають про своє здоров’я. Раніше пасту місо часто розглядали як продукт для підсилення смаку, проте тепер її цінують за ферментовані властивості.

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Справа в тому, що традиційна ферментована соєва паста містить живі бактерії, які можуть позитивно впливати на здоров’я кишечника людини. Оскільки покупці, які піклуються про своє здоров’я, дедалі частіше шукають смачні способи підтримати свій мікробіом, місо швидко стало одним із основних продуктів для здорового способу життя.

Зазначимо, що місо — це японська приправа, відома своїм смаком "умамі". Її виготовляють шляхом ферментації пропарених соєвих бобів із сіллю та грибком Aspergillus oryzae, також відомим як кодзі. Як правило, пасту місо використовують для приготування різних страв, зокрема супів, бульйонів та локшини.

Статистика показує, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість пошукових запитів за словом "місо" зросла на 457 %, а кількість запитів за словосполученням "рецепти білого місо" — на 245 %.

Експерти зазначають, що місо перестало бути нішевим інгредієнтом і тепер, схоже, починає виконувати роль своєрідного бульйонного кубика — простіше кажучи, це простий, універсальний і насичений умамі продукт, який дозволяє легко приготувати страву. Більше того, дослідження показують, що паста місо корисна для здоров’я кишечника.

Менеджерка з інновацій та трендів Ліззі Хейвуд пояснила, що сплеск продажів є частиною ширшої тенденції до продуктів із вираженим смаком умамі. За словами експертів, сьогодні люди по всьому світу віддають перевагу пікантності, властивій ферментованим продуктам, а не солоності. Як наслідок, люди дедалі частіше використовують пасту місо для приготування різних страв.

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