Мир сходит с ума от японской пасты: какой продукт сметают с полок покупатели

Статистика свидетельствует о том, что в последнее время резко вырос спрос на модную японскую пасту — люди массового скупают этот продукт.

Мир сходит с ума от мисо — спрос на японскую пасту резко вырос за последний год, а покупатели, заботящиеся о своем здоровье, буквально сметают продукт с полок магазинов. Статистика показывает, что за последний год продажи этой приправы в Великобритании выросли на 41%, такая же ситуация наблюдается и в других странах, пишет Daily Mail.

Но, что стоит за эти ажиотажем? По словам диетолога Waitrose Алисы Гуди, мисо становится современным основным продуктом для оздоровления среди людей, которые заботятся о своем здоровье. Ранее мисо паста часто рассматривалась как продукт для усиления вкуса, однако теперь ее ценят за ферментированные свойства.

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Дело в том, что традиционная ферментированная соевая паста содержит свежие бактерии, способные оказывать благотворительное влияние на здоровье кишечника человека. Поскольку заботящиеся о своем здоровье покупатели все чаще ищут вкусные способы поддержать свой микробиом, мисо быстро стало одним из основных продуктов для здорового образа жизни.

Отметим, что мисо — японская приправа, известная своим умами-вкусом. Ее производят путем ферментации пропаренныз соевых бобов с солью и грибком Aspergillus oryzae, также известным как кодзи. Как правило, мисо пасту используют для приготовления различных блюд, в том числе супов, бульонов и лапши.

Статистика показывает, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поисковых запросов по слову "мисо" выросло на 457%, а количество запросов по словосочетанию "рецепты белого мисо" — на 245%.

Эксперты отмечают, что мисо перестало быть нишевым ингредиентом и теперь, похоже, начинает играть роль, такого себе, бульонного кубика — проще говоря, это простой, универсальный и насыщенный умами продукт, который позволяет легко приготовить блюдо. Более того, исследования показывают, что мисо паста полезна для здоровья кишечника.

Менеджер по инновациям и трендам, Лиззи Хейвуд, объяснила, что всплеск продаж является частью более широкой тенденции к продуктам с выраженным вкусом умами. По словам экспертов, сегодня люди по всему земному шару отдают предпочтение пикантности, присущей ферментированным продуктам, а не солености. В результате люди все чаще используют мисо пасту для приготовления различных блюд.

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