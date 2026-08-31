Смертельні американські гірки: віражі настільки екстремальні, що мозок не витримує (відео)

Тематичний парк був змушений закрити ультрасучасні американські гірки після того, як вони стали причиною смертельних випадків та серйозних травм.

Атракціон X2 у парку Six Flags став причиною ушкодження головного мозку у кількох людей. У результаті парк був змушений закрити цей атракціон після низки травм, серед яких були серйозні ушкодження, а в деяких випадках навіть смерть, пише Daily Mail.

Зазначимо, що атракціон X2 у парку Six Flags Magic Mountain у Валенсії (Каліфорнія, США) рекламувався як ультрасучасні американські гірки та "обряд посвячення для найвідважніших сміливців". Однак тепер, як показує новий звіт, його повороти та віражі, схоже, є більш екстремальними, ніж здатний витримати людський організм.

Рішення про закриття атракціону було ухвалено 12 липня, наступного дня після другого з двох катастрофічних випадків ушкодження головного мозку, що сталися з інтервалом менше ніж тиждень. Однак місцеві ЗМІ стверджують, що ці випадки — лише останні в низці подібних інцидентів.

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Відомо, що 40-річна Памела Гільєн з Гаваїв втратила свідомість незабаром після катання на атракціоні під час сімейного відпочинку. Після термінової госпіталізації медики виявили у неї травми головного мозку, що збігаються з тими, які люди отримують під час високошвидкісних зіткнень. У результаті жінка впала в кому на два тижні. Всього через кілька днів 25-річна Наомі Грір-Вілкінсон із Лос-Анджелеса була госпіталізована після катання на тому самому атракціоні. ЗМІ стверджують, що потерпіла досі перебуває в комі.

Однак, згідно з медичними записами, показаннями свідків та судовими документами, з моменту відкриття у 2002 році атракціон X2 став причиною понад десятка серйозних травм та госпіталізацій. Наприклад, у 2014 році 17-річна Селена О'Ніл каталася на X2 зі своїми друзями і відразу після виходу з атракціону у неї заболіла голова, зір затуманився, а також стало важко ходити. Обстеження виявило субдуральну гематому — ушкодження, що виникає внаслідок скупчення крові на поверхні головного мозку. Зазначимо, що у 2019 році медики описали цей випадок, але не вказали назву атракціону.

У своїй статті автори стверджували, що розвиток технологій та конкуренція в галузі зрештою можуть настільки збільшити прискорення та характеристики атракціонів, що людський організм просто не зможе цього витримати.

Судові документи, подані родиною Селени та які потрапили до розпорядження CNN, свідчать, що до отримання травм щонайменше 5 осіб зверталися до лікарні після поїздки на атракціоні X2. Серед них — 62-річний чоловік, який у 2009 році подав позов проти парку після того, як отримав черепно-мозкову травму, ймовірно, через атракціон.

У документах також описано історію 22-річного Крістофера Хоулі, який катався на атракціоні X2 разом зі своїм двоюрідним братом і братом. Після катання на американських гірках молодий чоловік поскаржився на запаморочення, а аналіз виявив у нього сильний крововилив у мозок. На жаль, Крістофер Хоулі помер менш ніж за 10 годин.

Раніше, у 2010 році, 28-річна мати-одиначка Хільда Фаріас також загинула після поїздки на атракціоні X2. Експерти припустили, що причиною смерті стала аномалія головного мозку, яка проявилася через сильні навантаження під час поїздки.

Чому люди гинуть на американських гірках?

Як правило, навантаження, які люди відчувають на цьому атракціоні, не перевищують безпечних меж.

Однак "чотиривимірна" конструкція X2 робить його значно небезпечнішим для тіл пасажирів. Окрім досягнення максимальної швидкості 120 км/год і падіння з висоти 65 метрів, сидіння також обертаються незалежно одне від одного. Під час двох так званих "воронячих поворотів" вагончики перевертаються догори дном, роблячи петлі, і пасажири падають назад з величезною швидкістю. Зазначимо, що у всьому світі існує лише дві американські гірки з аналогічною конструкцією: в Японії та Китаї.

Експерти зазначають, що ці додаткові повороти та вигини створюють додаткове навантаження на кожну з них, що, як вважається, може спричинити надзвичайно швидке прискорення у головному мозку. Усередині черепа це призводить до неймовірно швидких деформацій головного мозку, які здатні викликати дифузне ушкодження аксонів, розриви тканин та судинні порушення.

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