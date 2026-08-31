Смертельные американские горки: виражи настолько экстремальны, что мозг не выдерживает (видео)

Тематический парк был вынужден закрыть ультрасовременные американские горки после того, как они стали причиной смертельных случаев и серьезных травм.

Аттракцион X2 в парке Six Flags стал причиной повреждения головного мозга у нескольких людей. В результате парк был вынужден закрыть свой аттракцион после серии травм, включая серьезные увечья, кому и даже смерть, пишет Daily Mail.

Отметим, что аттракцион X2 в парке Six Flags Magic Mountain в Валенсии (Калифорния, США), рекламировался как ультрасовременные американские горки и "обряд посвящения для самых отважных смельчаков". Однако теперь, новый отчет показывает, что его повороты и виражи, похоже, более экстремальные, чем способен выдержать человеческий организм.

Решение о закрытии аттракциона было принято 12 июля, на следующий день после второго из двух катастрофических случаев повреждения головного мозга, произошедших с разницей менее недели. Однако местные СМИ утверждают, что эти случаи лишь последние в череде подобных инцидентов.

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Известно, что 40-летняя Памела Гильен с Гавайев потеряла сознание вскоре после катания на аттракционе во время семейного отдыха. После срочной госпитализации медики обнаружили у нее травмы головного мозга, совпадающие с теми, которые люди получают во время высокоскоростных столкновений. В результате женщина впала в кому на две недели. Всего через несколько дней 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон из Лос-Анджелеса была госпитализирована после катания на том же аттракционе. СМИ утверждают, что пострадавшая до сих пор находится в коме.

Но, согласно медицинским записям, показаниям свидетелей и судебным документам, с момента открытия в 2002 аттракцион X2 стал причиной более десятка серьезных травм и госпитализаций. Например, в 2014 году 17-летняя Селена О'Нил каталась на X2 со своими друзьями и сразу после выхода с аттракциона у нее заболела голова, зрение затуманилось, а также стало сложно ходить. Обследование показало субдуральную гематому — повреждение, возникающее при скоплении крови на поверхности головного мозга. Отметим, что в 2019 году медики описали этот случай, но не указывали название аттракциона.

В своей статье авторы утверждали, что развитие технологий и конкуренция в отрасли в конечном итоге могут настолько увеличить ускорение и характеристики аттракционы, что человеческий организм попросту не сможет этого выдержать.

Судебные документы, поданные семьей Селены и оказавшиеся в распоряжении CNN, показывают, что до получения травм минимум 5 человек обращались в больницу после поездки на аттракционе X2. Среди них 62-летний мужчина, который подал в суд на парк в 2009 году после того, как получил черепно-мозговую травму, предположительно, из-за аттракциона.

В документах также описана история 22-летнего Кристофера Хоули, который катался на аттракционе X2 со своим двоюродным братом и братом. После катания на американских горках молодой человек пожаловался на головокружение, а анализ показал у него сильное кровоизлияние в мозг. Увы, Кристофер Хоули умер менее чем через 10 часов.

Ранее, в 2010 году, 28-летняя мать-одиночка Хильда Фариас также погибла после поездки на аттракционе X2. Эксперты предположили, что причиной смерти стала аномалия головного мозга, разорвавшаяся из-за сильных нагрузок во время поездки.

Почему люди умирают на американских горках?

Как правило, нагрузки, которые люди испытывают на этом аттракционе, находятся в безопасных пределах.

Но "четырехмерная" конструкция X2 делает его значительно более опасным для тела пассажиров. Помимо достижения максимальной скорости 120 км/ч и падения с высоты 65 метров, сиденья также вращаются независимо друг от друга. Во время двух так называемых "вороньих поворотов" вагонетки переворачиваются вверх дном, совершая петли, и пассажиры падают назад с огромной скоростью. Отметим, что во всем мире существует всего две американские горки с аналогичной конструкцией: в Японии и Китае.

Эксперты отмечают, что эти дополнительные повороты и изгибы создают дополнительную нагрузку на каждом из них, это, как считается, может вызвать чрезвычайно быстрое ускорение в головном мозге. Внутри черепа это приводит к невероятно быстрым деформациям головного мозга, которые способны вызывать диффузное повреждение аксонов, разрывы тканей и сосудистые нарушения.

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