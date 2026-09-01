За секунду превращается в смертельную ловушку: чем опасно купание в гидромассажной ванне

Эксперты рассказали о том, что гидромассажная ванна таит в себе скрытую опасность, которая буквально угрожает людям.

Гидромассажная ванна — отличный способ расслабиться, однако мало кто задумывается о том, что она легко может превратиться в смертельную ловушку, буквально засасывая людей под воду, пишет Daily Mail.

По словам судебного инженера и эксперта по безопасности на воде, расследующего несчастные случаи в бассейнах и гидромассажных ваннах, Мэтта Рейнольдса, эта опасность известна как засасывание и возникает, когда купающийся блокирует мощный слип или всасывающее отверстие, подающее воду в фильтр и форсунки ванны. В результате возникает невероятно сильный вакуум и давление, что люди буквально оказываются зажатыми и не могут освободиться самостоятельно. К слову, в ходе недавнего расследования следователи пытаются выяснить, сыграла ли мощная система всасывания роль в смерти отдыхающей пары, обнаруженной на вилле в Кульере, недалеко от Валенсии.

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Рейнольдс отмечает, что в общей сложности существует три типа засасывания, которые связывают с всасывающими отверстиями, особенно в гидромассажных ваннах:

запутывание волос — обычно происходит с подростками или взрослыми с длинными волосами, которые застревают в сливе и оказываются под водой; застревание тела — создается герметичное уплотнение, как правило, в области туловища, над всасывающим отверстием; как правило, человек не может освободиться до выключения насоса; застревание пальцев — иногда пальцы проскальзывают в небольшое отверстие или поврежденную крышку слива и застревает из-за трения.

Известно, что в 2002 году 7-летняя Вирджиния Грэм Бейкер погибла, застряв в сливе джакузи в округе Фэрфакт, штат Вирджиния, США. Эксперты обнаружили, что сила, удерживающая ее под водой была настолько велика, что взрослые не смогли ее вытащить, пока не сломалась крышка слива.

Еще один случай произошел в 2017 году с 14-летним мальчиком, который получил серьезные внутренние повреждения, когда его кишечник был вытянут фильтром бассейна в испанском развлекательном центре. Позже отец мальчика выступил с предупреждением для других родителей о том, что джакузи могут быть невероятно опасными для маленьких детей.

По словам экспертов, учитывая разницу в размерах и силе всасывания, случаи застревания в воде значительно чаще встречаются у детей, чем у взрослых. К счастью, современные бассейны и спа могут быть оснащены средствами безопасности, предназначенными для снижения риска, включая соответствующие требованиям крышки сливных отверстий, несколько всасывающих патрубков и системы, предназначенные для ограничения или сброса опасного всасывания.

Эксперты также советуют отдыхающим никогда не садиться на сливные отверстия и не пользоваться джакузи, если крышки повреждены или полностью отсутствуют.

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