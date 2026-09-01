Білий слон знову ожив: на горі Піп Іван відкрили міжнародний дослідницький центр (фото)

На базі відновленої високогірної обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Це надає вченим доступ до сучасних приладів на висоті 2028 метрів над рівнем моря.

Центр відкрили 27 серпня 2026 року на території відновленої обсерваторії, відомої як "Білий слон", пише БЖ.

На базі відновленої високогірної обсерваторії на горі Піп Іван Чорногорський відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням Фото: Сергій Бабак; Андрій Бутенко

Одним із основних елементів обладнання є телескоп, встановлений під куполом обсерваторії. Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, зазначив, що це телескоп системи Ньютона, виготовлений у Тернополі. На наступному етапі планується впровадження роботизованої системи, яка дозволить науковцям керувати телескопом дистанційно.

Центр призначений для науковців із різних установ. Наукові колективи зможуть подавати заявки на використання обладнання для своїх проєктів. Робота на горі Піп Іван уже включає метеорологічні та астрономічні спостереження, а також дослідження високогірних екосистем, клімату, екології та біорізноманіття.

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Обсерваторія була побудована у 1938 році як наукова станція Варшавського університету і функціонувала лише короткий час Фото: Сергій Бабак; Андрій Бутенко

Обсерваторія була побудована у 1938 році як наукова станція Варшавського університету і функціонувала лише короткий час. Після Другої світової війни вона перестала виконувати своє первісне призначення і десятиліттями залишалася занедбаною. У 2012 році розпочався українсько-польський проєкт реставрації, завдяки якому історична споруда знову почала використовуватися в наукових цілях.

Реставрація тривала й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2025 році український уряд виділив 50 мільйонів гривень на обладнання та завершення реставраційних робіт.

Одним із основних елементів обладнання є телескоп, встановлений під куполом обсерваторії Фото: Сергій Бабак; Андрій Бутенко

Новий центр надає вченим доступ до високогірного дослідницького майданчика, де в одному місці можна проводити дослідження в галузі астрономії, метеорології, кліматології та екології. Його подальший розвиток також може надати молодим вченим більше можливостей для роботи з науковим обладнанням та участі в міжнародних проєктах.

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