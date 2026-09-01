"Белый слон" вновь ожил: на горе Поп-Иван открыли международный исследовательский центр (фото)

На базе восстановленной высокогорной обсерватории на горе Поп-Иван Черногорский открыли Международный центр коллективного использования научного оборудования. Это обеспечивает ученым доступ к современным приборам на высоте 2028 метров над уровнем моря.

Центр открыли 27 августа 2026 года на территории восстановленной обсерватории, известной как "Белый слон", пишет БЖ.

На базе восстановленной высокогорной обсерватории на горе Поп-Иван Черногорский открыли Международный центр коллективного использования научного оборудования Фото: Сергей Бабак; Андрей Бутенко

Одним из основных элементов оборудования является телескоп, установленный под куполом обсерватории. Сергей Бабак, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, отметил, что это телескоп системы Ньютона, изготовленный в Тернополе. На следующем этапе планируется внедрение роботизированной системы, которая позволит ученым управлять телескопом дистанционно.

Центр предназначен для ученых из различных учреждений. Научные коллективы смогут подавать заявки на использование оборудования для своих проектов. Работа на горе Поп-Иван уже включает метеорологические и астрономические наблюдения, а также исследования высокогорных экосистем, климата, экологии и биоразнообразия.

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Обсерватория была построена в 1938 году как научная станция Варшавского университета и просуществовала лишь недолго Фото: Сергей Бабак; Андрей Бутенко

Обсерватория была построена в 1938 году как научная станция Варшавского университета и функционировала лишь недолгое время. После Второй мировой войны она перестала выполнять свое первоначальное назначение и десятилетиями оставалась заброшенной. В 2012 году стартовал украинско-польский проект реставрации, благодаря которому историческое сооружение вновь начало использоваться в научных целях.

Реставрация продолжалась и после полномасштабного вторжения России в Украину. В 2025 году украинское правительство выделило 50 миллионов гривен на оборудование и завершение реставрационных работ.

Одним из основных элементов оборудования является телескоп, установленный под куполом обсерватории Фото: Сергей Бабак; Андрей Бутенко

Новый центр предоставляет ученым доступ к высокогорной исследовательской площадке, где в одном месте можно проводить исследования в области астрономии, метеорологии, климатологии и экологии. Его дальнейшее развитие также может предоставить молодым ученым больше возможностей для работы с научным оборудованием и участия в международных проектах.

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