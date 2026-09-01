Зловісні знамення: виявлено ознаки, що віщували катастрофічну повінь у Непалі

Нові дослідження показують, що за два дні до наближення повені були ознаки, які віщували катастрофу, — але на них не звернули уваги.

Руйнівна повінь у Непалі та Тибеті забрала життя сотень людей, ще сотні досі вважаються зниклими безвісти, зокрема 56 українців. Потік льоду, снігу та каміння обрушився на гірські долини на тибетсько-непальському кордоні, змітаючи все на своєму шляху, пише Daily Mail.

Щоб з’ясувати точні причини цієї катастрофічної події, знадобиться час, але вже зараз вчені вважають, що повінь була спричинена обвалом льодовика, внаслідок якого в долину обрушився шматок льоду шириною від 1000 до 1300 метрів.

Раніше вважалося, що повінь у Непалі сталася без жодного попередження, але тепер вчені виявили, що тривожні ознаки все-таки були. За кілька днів до катастрофічної події наземні вимірювання підтвердили рекордно високі температури в горах.

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Експерти стверджують, що Гімалайський регіон нагрівається швидше, ніж у середньому по світі. Це, у свою чергу, порушує стабільність льодових утворень, які в іншому разі залишалися б у безпеці.

За словами гляціолога з Британської антарктичної служби, доктора Хеміша Прітчарда, датчики температури раніше були встановлені в озері, розташованому на висоті 5100 метрів, приблизно за 10 кілометрів від льодовика, а також безпосередньо поруч із ним. Вчений стверджує, що в день катастрофічної повені датчики зафіксували, що температура води в озері була найвищою за весь рік; за два дні до цього було зафіксовано найвищу температуру ґрунту за останні два роки. Передбачається, що такі високі температури послабили сніговий покрив, заповнивши тріщини водою та заморозивши зв’язки між льодом і породою, які утримують льодовики на місці.

Зазначимо, що спочатку вчені вважали, що повінь була спричинена землетрусом магнітудою 5,2, зафіксованим 26 серпня. Однак подальший аналіз показав, що насправді катастрофа стала наслідком масштабного обвалу льодовика. Це призвело до обвалу потоку льоду та каміння, які змітали все на своєму шляху.

До речі, раніше експерти також заявили, що подібні повені, ймовірно, можуть ставати частішими по всьому світу, оскільки льодовики в різних регіонах стають дедалі нестабільнішими.

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