Повінь у Непалі — це лише початок: катастрофи можливі в усьому світі, у небезпеці перебувають 15 млн людей

Нові дослідження показують, що льодовики по всьому світу перебувають під загрозою катастрофи, яка сталася в Непалі — у зоні ризику опинилися мільйони людей.

Повінь у Непалі забрала життя сотень людей, а понад 1500 досі вважаються зниклими безвісти, серед них — 56 українців. Щоб з’ясувати точну причину катастрофи, знадобляться місяці досліджень, але експерти вже озвучили тривожний прогноз: це не поодинокий випадок, і повінь у Непалі може бути лише початком, пише Daily Mail.

Вчені дійшли висновку, що катастрофа сталася внаслідок обвалу льодовика на горі Лангтанг-Лірунг, який було зафіксовано як землетрус магнітудою 5,2. На думку експерта з льодовикових повеней з Університету Лідса, доктора Джонатана Каррівіка, зміна клімату нагріває гори, спричиняючи танення вічної мерзлоти та льодовиків. Це збільшує ймовірність подібних подій, більше того, експерти побоюються, що вони можуть стати частішими.

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За оцінками експертів, у небезпечних зонах по всьому світу проживає близько 15 мільйонів людей. Однак найбільшому ризику піддаються такі регіони, як:

Гімалаї;

Каракорум;

Гіндукуш;

гірські хребти Азії;

США;

Канада.

На думку доктора Каррівіка, Північна Америка може зіткнутися з чимось подібним до того, що спостерігалося в Непалі. Зазначимо, що вчені досі намагаються з’ясувати точні причини катастрофи, але наявні дані свідчать про те, що смертоносні повені в Непалі є наслідком обвалу льодовика.

За даними дослідницької групи "Антарктичні льодовики", яка об’єднує зусилля близько 50 провідних експертів, попередній аналіз показує, що незадовго до повені стався зсув ґрунту та обвал льодовика. Це призвело до обвалу льоду та каменів з гори, які потім змішалися з осадовими породами, що залишилися після попередніх повеней, і тимчасово перекрили річку Лхенде-Кхола. У результаті цих подій утворилося велике озеро, яке згодом прорвало річку, спричинивши руйнівну повінь.

Зазначимо, що подібні смертоносні катастрофи траплялися й раніше, і, як вважають вчені, будуть відбуватися дедалі частіше у міру подальших змін клімату. Наприклад, у 2021 році масштабний обвал каменів і льоду спричинив смертоносний потік, який забрав життя понад 200 осіб. Також було пошкоджено гідроелектростанції. У 2020 році в Канаді внаслідок зсуву в льодовикове озеро обрушилося 18 мільйонів кубометрів каменів, що спричинило 100-метрові хвилі, які розмили русло довжиною 10 км.

Зараз вчені стурбовані тим, що гірські регіони дедалі частіше наражаються на ризик подібних катастроф, відомих як прорив льодовикового озера. Ці катастрофічні події відбуваються, коли тала вода льодовика утворює біля підніжжя велике озеро, яке утримується тонкою, нестійкою природною греблею. Якщо льодовик обвалиться або рівень талої води підніметься надто високо, цей бар’єр може зруйнуватися, вивільнивши руйнівний каскад води вниз по схилу.

Нещодавні дослідження показують, що льодовики по всьому світу сьогодні становлять загрозу для дедалі більшої кількості людей через подібні повені. Експерти вважають, що вони можуть виявитися такими ж смертоносними, як у Непалі.

Автори дослідження використовували найновіші моделі для створення карти районів із найвищим ризиком. Результати показали, що понад половину з 15 мільйонів людей, яким загрожують прориви льодовиків, проживають усього в чотирьох країнах: Індії, Пакистані, Перу та Китаї.

Найбільшому ризику піддаються мешканці високогірних районів Азії, зокрема Гімалаїв, Каракоруму, Гіндукушу та сусідніх хребтів. Тут люди найбільш вразливі до ризику та живуть найближче до льодовикових озер: понад мільйон осіб мешкають менш ніж за 10 км від одного з них.

На другому місці за рівнем небезпеки знаходяться Анди — більше того, вчені зазначають, що ця зона ризику, ймовірно, є недооціненою. На третьому місці — Перу, а два з трьох найнебезпечніших річкових басейнів світу розташовані в Андах: басейн річки Санта в Перу та басейн річки Бені в Болівії.

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