Наводнение в Непале — лишь начало: катастрофы возможны по всему миру, в опасности 15 млн человек

Новые исследования показывают, что ледники по всему миру находятся под угрозой катастрофы, произошедшей в Непале — в зоне риска оказались миллионы людей.

Наводнение в Непале унесло жизни сотен людей, а более 1500 до сих пор числятся пропавшими без вести, среди них 56 украинцев. Для выяснения точной причины катастрофы потребуются месяцы исследований, но эксперты уже озвучили тревожный прогноз: это не единичный случай, и наводнение в Непале может быть лишь началом, пишет Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что катастрофа была вызвана обрушением ледника на горе Лангтанг-Лирунг, которое было зафиксировано как землетрясение магнитудой 5,2. По мнению эксперта по ледниковым наводнениям из Университета Лидса, доктора Джонатана Карривика, изменение климата нагревает горы, вызывая таяние вечной мерзлоты и ледников. Это увеличивает вероятность подобных событий, более того, эксперты опасаются, что они могут стать более частыми.

Відео дня

Оценки экспертов показывают, что в опасных зонах по всему земному шару проживает около 15 миллионов человек. Однако наибольшему риску подвержены такие регионы, как:

Гималаи;

Каракорум;

Гиндукуш;

горные хребты Азии;

США;

Канада.

По мнению доктора Карривика, Северная Америка может столкнуться с чем-то подобным тому, что наблюдалось в Непале. Отметим, что ученые все еще пытаются выяснить точные причины катастрофы, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что смертоносные наводнения в Непале являются следствием обрушения ледника.

По данным исследовательской группы "Антарктические ледники", объединяющей усилия около 50 ведущих экспертов, первоначальный анализ показывает, что незадолго до наводнения произошел оползень и обрушение ледника. Это привело к обрушению льда и камней с горы, которые затем смешались с осадочными породами, оставшимися после предыдущих наводнений, временно перекрыли реку Лхенде-Кхола. В результате этих событий образовалось большое озеро, которое затем прорвало реку, вызвав разрушительное наводнение.

Отметим, что подобные смертоносные катастрофы происходили и ранее, и, как считают ученые, будут происходить с возрастающей регулярностью по мере продолжения изменения климата. Например, в 2021 году массивный обвал камней и льда вызвал смертоносный поток, унесший жизни более 200 человек. Также были повреждены гидроэлектростанции. В 2020 году в Канаде в результате оползня в ледниковое озеро обрушилось 18 миллионов кубометров камней, вызвав 100-метровые волны, которые размыли русло длиной 10 км.

Теперь ученые обеспокоены тем, что горные регионы все чаще подвергаются риску подобных катастроф, известных как прорыв ледникового озера. Эти катастрофичные события происходят, когда талая вода ледника образует у подножия большого озера, которое удерживается тонкой, неустойчивой естественной плотиной. Если ледник обрушится или уровень талой воды поднимется слишком высоко, этот барьер может разрушиться, высвободив разрушительный каскад воды вниз по склону.

Недавние исследования показывают, что ледники по всему миру сегодня подвергаются опасности все больше людей из-за подобного вида наводнений. Эксперты считают, что они могут оказаться такими же смертоносными, как в Непале.

Авторы исследования использовали новейшие модели для доставления карты районов с самым высоким риском. Результаты показали, что более половины из 15 миллионов человек, которым угрожают ледниковые прорывы, проживают всего в четырех странах: Индии, Пакистане, Перу и Китае.

Наибольшему риску подвержены жители высокогорных районов Азии, включая Гималаи, Каракорам, Гиндукуш и соседние хребты. Здесь люди наиболее подвержены риску и живут ближе всего к ледниковым озерам: более миллиона человек проживают менее чем в 10 км от одного из них.

На втором месте по опасности находятся Анды — более того, ученые отмечают, что эта зона риска, вероятно, является недооцененной. На третьем месте находится Перу, а два из трех самых опасных речных бассейнов мира находятся в Андах: бассейн реки Санта в Перу и бассейн реки Бени в Боливии.

Другие новости науки