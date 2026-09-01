Зловещие знамения: найдены знаки, предвещавшие катастрофическое наводнение в Непале

Новые исследования показывают, что за два дня до надвигающегося наводнения были знаки, предвещающие катастрофу — на них не обратили внимания.

Разрушительное наводнение в Непале и Тибете унесло жизни сотен человек, еще сотни до сих пор считаются пропавшими без вести, в том числе и 56 украинцев. Поток льда, снега и камней обрушился на горные долины тибетско-непальской границы, сметая все на своем пути, пишет Daily Mail.

Для выяснения точных причин этого катастрофического события потребуется время, но уже сейчас ученые считают, что наводнение было вызвано обвалом ледника, в результате которого в долину обрушился кусок льда шириной от 1000 до 1300 метров.

Ранее считалось, что наводнение в Непале произошло без какого-либо предупреждения, но теперь ученые обнаружили, что зловещие знаки все же были. За пару дней до катастрофического события наземные измерения за два дня до катастрофы подтвердили рекордно высокие температуры в горах.

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Эксперты утверждают, что Гималайский регион нагревается быстрее, чем в среднем по миру. Это, в свою очередь, нарушает стабильность ледяных образований, которые в противном случае оставались бы в безопасности.

По словам гляциолога из Британской антарктической службы, доктора Хэмиша Притчарда, датчики температуры ранее были установлены в озере, расположенном на высоте 5100 метров, примерно в 10 километрах от ледник, а также непосредственно рядом с ним. Ученый утверждает, что в день катастрофического наводнения датчики зафиксировали, что температура воды в озере была самой высокой за весь год; за два дня до этого была зафиксирована самая высокая температура грунта за последние два года. Предполагается, что столь высокие температуры ослабили снежный покров, заполнив трещины водой и заморозив связи между льдом и породой, которые удерживают ледники на месте.

Отметим, изначально ученые полагали, что наводнение было вызвано землетрясением магнитудой 5,2, зафиксированным 26 августа. Однако дальнейший анализ показал, что на самом деле катастрофа стала результатом масштабного обрушения ледника. Это привело к обрушению потока льда и камней, которые сметали все на своем пути.

К слову, ранее эксперты также заявили, что заявили, что подобные наводнения, вероятно, могут стать более частыми по всему земному шару, поскольку ледники в разных регионах становятся все более нестабильными.

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