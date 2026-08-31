"Дракулу-вегана" помітили на найбільшому у світі піщаному острові: він опинився за 1500 км від дому

У недавньому дослідженні вчені помітили дивного "вегана-Дракулу" за 1500 кілометрів від відомого ареалу. Як вони тут опинилися — загадка.

Австралійські струмкові міноги — дивовижні істоти, які виглядають так, ніби зійшли з екрану фільму жахів. У той час як решта видів хребетних розвивали свої щелепи, оскільки вони надзвичайно корисні, міноги вирішили, що вони їм зовсім не потрібні — майже 500 мільйонів років вони все ще процвітають, незважаючи на відсутність щелеп. Втім, відсутність щелеп зовсім не означає відсутність зубів — більшість видів міног використовують їх, щоб чіплятися за рибу, пише IFLScience.

І все ж деякі міноги, які проводять усе життя в річках і струмках, харчуються лише водоростями — тому їхні жахливі зуби здаються зайвими. Невідповідність зовнішності та способу життя призвела до того, що вчені прозвали цих міног "Дракулою-веганом".

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За словами доктора Люка Карпентер-Бундху з Університету Гріффіта, вони разом із колегами досліджували вплив руйнівних пожеж 2019–2020 років в Австралії на екосистеми К’гарі — найбільшого у світі піщаного острова, внесеного до списку Всесвітньої спадщини, раніше відомого як острів Фрейзер. У результаті їм вдалося виявити істоту з сімома зябрами, схожу на вугра — команда одразу зрозуміла, що перед ними міноги.

Подальший аналіз дозволив ідентифікувати рибу як австралійську струмкову міногу (Mordacia praecox), яка, як вважалося раніше, мешкає лише в холодних водах щонайменше за 1400 км на південь. Більше того, "вважалося, що цей вид вимер у своєму первісному ареалі, і тепер Квінсленд може бути єдиним місцем, де він існує. На щастя, схоже, це не так".

Зазначимо, що міноги-вегани — надзвичайно потайливі види, які проводять усе своє життя в піску на дні прісноводних струмків. Це також може свідчити про те, що вид є дуже ізольованим і може виявитися нездатним колонізувати нові території, якщо щось трапиться з їхніми місцями проживання.

Попередні дослідження вже показали, що цей вид мешкає лише в місцях із піщаним дном, яких на острові багато. Крім того, міноги-вегани мають й інші специфічні вимоги, наприклад, їм потрібна вода, забарвлена стоками чайних дерев. До речі, це відкриття поклало початок пошукам інших міног у водах Квінсленда, і було виявлено п’ять популяцій, що представляють щонайменше три види. Раніше вважалося, що представники цього виду не можуть існувати в тепліших водах.

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