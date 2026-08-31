"Дракулу-вегана" заметили на самом большом в мире песчаном острове: оказался в 1500 км от дома

В недавнем исследовании ученые заметили удивительного «Дракулу-вегана» в 1500 километрах от известного ареала. Как они оказались здесь — загадка.

Австралийские ручьевые миноги — удивительные существа, выглядящие так, будто сошли с экрана фильма ужасов. В то время как остальная часть позвоночных видов развивала свои челюсти, поскольку они невероятно полезны, миноги решили, что они им вовсе не нужны — почти 500 миллионов лет они все еще процветают, несмотря на отсутствие челюстей. Впрочем, отсутствие челюстей вовсе не означает отсутствие зубов — большинство видов миног используют их, чтобы цепляться за рыбу, пишет IFLScience.

И все же, некоторые миноги, проводящие всю жизнь в реках и ручьях, питаются лишь водорослями — поэтому их ужасающие зубы кажутся излишними. Несоответствие внешности и образа жизни привело к тому, что ученые прозвали этих миног "Дракулой-веганом".

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По словам доктора Люка Карпентер-Бундху из Университета Гриффита, они с коллегами изучали влияние разрушительных пожаров 2019-2020 годов в Австралии на экосистем К’гари — крупнейшего в мире песчаного острова, внесенного в список Всемирного наследия, ранее известного как остров Фрейзер. В результате им удалось обнаружить существу с семью жабрами, похожее на угря — команда сразу поняла, что перед ними миноги.

Дальнейший анализ позволил идентифицировать рыбу как австралийскую ручьевую миногу (Mordacia praecox), которая, как считалось ранее, обитает лишь в холодныхводах по меньшей мере в 1400 км к югу. Более того, "Считалось, что этот вид вымер в своем первоначальном ареале, и теперь Квинсленд может быть единственным местом, где он существует. К счастью, похоже, это не так.

Отметим, ячто миноги-веганы — невероятно скрытные виды, которые проводят всю свою жизнь в песке на дне пресноводных ручьев. Это также может указывать на то, что вид очень изолирован и может оказаться неспособным колонизировать новые территории, если что-то случится с их местами обитания.

Предущие исследования уже показали, что вид обитает лишь в местах с песчаным дном, которыми богат остров. Кроме того, миноги-веганы имеют и другие специфические требования, например, им нужна вода, окрашенная стоками чайных деревьев. К слову, это открытие положило начало поискам других миног в водах Квинсленда, и было обнаружено пять популяций, представляющих как минимум три вида. Ранее считалось, что представители этого вида не могут существовать в более теплых водах.

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