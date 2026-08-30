Золото та слонова кістка: які скарби ховав 500-річний корабель, знайдений біля узбережжя Намібії

У квітні 2008 року поблизу Оранжемунда в Намібії гірники виявили рештки португальського торгового судна Bom Jesus, яке, ймовірно, затонуло у 1533 році дорогою до Індії. Серед вантажу знайшли близько 22 тонн міді, слонову кістку, зброю, навігаційні прилади та понад 2 тисячі золотих монет.

Про це пише видання Daily Galaxy, посилаючись, зокрема, на матеріали National Geographic.

Корабель лежав у зоні Sperrgebiet на узбережжі Атлантичного океану — території з обмеженим доступом, де ведеться видобуток алмазів.

Вантаж допоміг дослідникам визначити можливу назву судна. Прямих архівних свідчень про нього не збереглося, тому археологи порівнювали вантаж, монети та записи про португальські флоти. Важливою підказкою стали монети короля Жуана III, які дозволили звузити часові рамки загибелі корабля.

Монета та чотки, знайдені в затонулому кораблі в Намібії Фото: Dieter Noli

Серед знайденого вантажу були мідні злитки з тризубом, пов’язаним із Антоном Фуггером та його родиною, яка володіла одним із найвпливовіших банківських бізнесів Європи епохи Відродження. Загальна вага понад 2 тисяч золотих монет становила майже 23 кілограми.

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Учені припускають, що умови на місці аварії допомогли зберегти частину вантажу та конструкції судна. Важкий вантаж міг стабілізувати окремі частини корабля, а шари піску захищали матеріали від руйнування.

Золоті монети та гармата Фото: Dieter Noli

Доля екіпажу залишається менш зрозумілою. Історичні записи не містять повного опису останніх годин судна, а людських останків серед уламків знайшли небагато. Археолог Дітер Нолі, який досліджував цю ділянку узбережжя, зазначав: “Зимовий шторм на цьому узбережжі — не жарт”.

Після виявлення уламків роботи в районі археологічної знахідки призупинили, щоб фахівці могли задокументувати та вилучити матеріали. Знахідка Bom Jesus дала змогу дослідити вантаж, який пов’язував європейські метали й монети, африканську слонову кістку та торговельні мережі Індійського океану.

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