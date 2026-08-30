Золото и слоновая кость: какие сокровища прятал 500-летний корабль, найденный у побережья Намибии

В апреле 2008 года недалеко от Оранжемунда в Намибии горняки обнаружили остатки португальского торгового судна "Bom Jesus", которое, вероятно, затонуло в 1533 году по пути в Индию. Среди груза нашли около 22 тонн меди, слоновую кость, оружие, навигационные приборы и более 2 тысяч золотых монет.

Об этом пишет издание Daily Galaxy, ссылаясь, в частности, на материалы National Geographic.

Корабль находился в зоне Sperrgebiet на побережье Атлантического океана — территории с ограниченным доступом, где ведётся добыча алмазов.

Груз помог исследователям определить возможное название судна. Прямых архивных свидетельств о нём не сохранилось, поэтому археологи сравнивали груз, монеты и записи о португальских флотах. Важной подсказкой стали монеты короля Жуана III, которые позволили сузить временные рамки гибели корабля.

Монета и четки, найденные в затонувшем корабле в Намибии Фото: Dieter Noli

Среди найденного груза были медные слитки с тризубом, связанным с Антоном Фуггером и его семьей, которая владела одним из самых влиятельных банковских предприятий Европы эпохи Возрождения. Общий вес более 2 тысяч золотых монет составлял почти 23 килограмма.

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Учёные предполагают, что условия на месте аварии помогли сохранить часть груза и конструкции судна. Тяжёлый груз мог стабилизировать отдельные части корабля, а слои песка защищали материалы от разрушения.

Золотые монеты и пушка Фото: Dieter Noli

Судьба экипажа остаётся не совсем ясной. Исторические записи не содержат полного описания последних часов судна, а человеческих останков среди обломков нашли немного. Археолог Дитер Ноли, исследовавший этот участок побережья, отмечал: "Зимний шторм на этом побережье — не шутка".

После обнаружения обломков работы в районе археологической находки приостановили, чтобы специалисты могли задокументировать и изъять материалы. Находка в Бом-Жезусе позволила изучить груз, который связывал европейские металлы и монеты, африканскую слоновую кость и торговые сети Индийского океана.

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