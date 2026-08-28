З'ясували, що заважає чоловікам схуднути: на думку вчених, проблема полягає у дієті

Нещодавнє дослідження показало, що чоловіки мають труднощі зі схудненням, оскільки вважають, що дієти — це прерогатива жінок.

Якщо чоловік скаржиться на зайву вагу, вчені радять не пропонувати йому вирішити цю проблему за допомогою дієти. Нещодавнє дослідження свідчить, що це відбувається тому, що чоловіки вважають дієти виключно прерогативою жінок, пише Daily Mail.

Дослідження було проведено командою з Університету Англії Раскіна, а його результати опубліковано в журналі Plos One. Під час дослідження вчені опитали 24 чоловіків віком 30 років і старше — реципієнтів попросили розповісти про їхній досвід участі у програмах зі зниження ваги.

Вчені проаналізували відповіді та виявили, що чоловіки часто сприймають дієти як щось жіноче й негативне, пов’язане з обмеженнями, жертвами та значною силою волі. Ба більше, дані вказують на те, що чоловіки менш схильні долучатися до культури дієт.

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Автори дослідження вважають, що уникнення слова "дієта" у програмах зі зниження ваги, ймовірно, допоможе залучити чоловіків до участі. І навіть більше, результати свідчать про те, що подання ініціативи у формі змагання може суттєво підвищити залученість чоловіків.

За словами авторів дослідження, для чоловіків дотримання дієт, як правило, сприймається негативно, з відчуттям необхідних зусиль та неминучої невдачі. Респонденти також розглядали дієти як фемінізоване явище, вважаючи більшість ініціатив "узагальненими" та "обмежувальними".

Дослідження також показало, що чоловіки схильні вважати дієти "короткостроковою програмою швидкого схуднення", якої неймовірно складно дотримуватися. Багато учасників опитування також пов’язували дієти з відмовою від продуктів або способу життя, які їм подобаються, що потенційно може призвести до "бунтарського підходу" до ініціатив зі зниження ваги.

Цікаво, що більшість учасників дослідження повідомляли, що найкращі результати спостерігалися у ті періоди, коли зміни у їхньому раціоні організовували партнери, які їх підтримували. Результати дослідження також показали, що основними мотивами для схуднення були образ тіла та естетика, причому багато хто натякав на почуття сорому або ненависть до своїх фотографій. Інші реципієнти посилалися на проблеми зі здоров’ям, наприклад, страх перед інфарктом.

Автори вважають, що для досягнення успіху у схудненні чоловікам слід зосередитися на змагальному аспекті та естетичних цілях. Дослідники також припустили, що ініціативи, спрямовані на пари, можуть бути особливо ефективними. Більше того, учасники також визнали корисною наявність друга або наставника.

До речі, попереднє дослідження цієї команди показало, що чоловіки середнього віку вважають набір ваги неминучим наслідком старіння.

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