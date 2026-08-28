Названо то, что мешает мужчинам похудеть: ученые считают, проблема в диете

Недавнее исследование показало, что мужчины испытывают трудности с похудением, поскольку считают, что диеты — это прерогатива женщин.

Если мужчина жалуется на лишний вес, ученые советуют не предлагать ему решить проблему с помощью диеты. Недавнее исследование предполагает, что это происходит потому, что мужчины считают диеты исключительно прерогативой женщин, пишет Daily Mail.

Исследование было проведено командой из Университета Англии Раскин, а его результаты были опубликованы в журнале Plos One. В ходе исследования ученые опросили 24 мужчин в возрасте 30 лет и старше — реципиентов попросили рассказать об их опыте участия в программах по снижению веса.

Ученые проанализировали ответы и обнаружили, чо мужчины часто воспринимают диеты как нечто женское и негативное, связанное с ограничениями, жертвами и значительной силой воли. Более того, данные указывают на то, что мужчины менее склонны вовлекаться в культуру диет.

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Авторы исследования полагают, что избегание слова "диета" в программах по снижению веса — вероятно, это поможет привлечь мужчин к участию. Более того, результаты предполагают, что представление инициативы в виде соревнования могут существенно повысить вовлеченность мужчин.

По словам авторов исследования, для мужчин соблюдение диет, как правило, воспринимается негативно, с ощущением ожидаемых усилий и неизбежной неудачи. Реципиенты также рассматривали диеты как феминизированное явление, считая большинство инициатив "обобщенными" и "ограничительными".

Исследование также показало, что мужчины склонны считать диеты "краткосрочной программой быстрого похудения", которую невероятно сложно соблюдать. Многие участники опроса также связывали диеты с отказом от продуктов или образа жизни, которые им нравятся, что потенциально может привести к "бунтарскому подходу" к инициативам по снижению веса.

Любопытно, что большинство реципиентов сообщали, что лучший результат наблюдался в те периоды, когда изменения в их рационе были организованы партнерами, которые их поддерживали. Результаты исследования также показали, что основными мотивами для похудения были образ тела и эстетика, причем многие намекали на чувство стыда или ненависть к своим фотографиям. Другие реципиенты ссылались на проблемы со здоровьем, например, страх сердечного приступа.

Авторы полагают, что для достижения успеха в похудении мужчинам следует делать акцент на соревновании и эстетических целях. Исследователи также предположили, что инициативы, направленные на пары, могут быть особенно эффективными. Более того, участники также сочли полезным наличие друга или наставника.

К слову, предыдущее исследование команды показало, что мужчины среднего возраста рассматривают набор веса как неизбежное следствие старения.

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