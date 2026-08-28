Как Земле удается оставаться обитаемой миллиарды лет: функционирует, подобно живому организму

Исследователи представили новую гипотезу Геи — теория предполагает, что наша планета способна регулировать то, что происходит самостоятельно.

За миллиарды лет истории наша планета пережила столкновения с астероидами, вулканические катастрофы, ледниковые периоды и резкие изменения яркости Солнца. И все же, каким-то образом Земле удалось оставаться обитаемой в течение миллиардов лет, пишет Science Alert.

Но было ли это просто невероятной удачей, или же сама жизнь могла способствовать сохранению пригодности планеты для жизни? Это может звучать фантастично, но идея, известная как гипотеза Геи, была разработана уважаемым британским ученым Джеймсом Лавлоком и повлияла на то, как исследователи представляют себе взаимосвязь между жизнью и планетой.

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Гипотеза Геи предполагает, что живые организмы, атмосфера, океаны, почва и горные породы Земли образуют одну огромную взаимосвязанную систему. Благодаря бесчисленным петлям обратной связи эта система может помогать поддерживать условия, в которых может продолжаться жизнь. Проще говоря, жизнь, вероятно, не просто существует на Земле, а, похоже, помогает ей функционировать.

Известно, что человеческий организм постоянно адаптируется, чтобы поддерживать внутренние условия в безопасном диапазоне. Британский химик Джеймс Лавлок задался вопросом, может ли Земля делать нечто подобное. Это была провокационная возможность, которую он исследовал вместе с американским микробиологом Линн Маргулис в 1970-х годах.

Например, фотосинтезирующие организмы помогают восполнять кислород в земной атмосфере. Микроорганизмы производят и преобразуют газы и соединения, содержащие метан, азот, серу и другие элементы. В результате все эти биологические процессы постоянно изменяют атмосферу и химический состав поверхности планеты.

В то же время, ни один из организмов не понимает, что делает на самом деле. Их действия изменяют окружающую среду, а эти изменения окружающей среды затем влияют на организмы. В результате возникает огромная сеть обратных связей, соединяющая жизнь, воздух, воду и горные породы.

Лавлок с коллегой разработали модель вымышленной планеты под названием "Мир ромашек" — это помогло продемонстрировать, как нечто, напоминающее планетарное регулирование, могло возникнуть без разума. В этом гипотетическом мире обитали лишь два вида: черные и белые ромашки.

Отметим, что черные ромашки поглощали солнечный свет и согревают окружающую среду, в то время, как белые отражали солнечный свет и охлаждают ее. Когда планета становится холодной, черные ромашки процветают и помогают ее согреть. Но по мере повышения температуры белые ромашки получают преимущество и помогают ее охладить.

Исследователи предполагают, что ромашки не пытаются спасти свою планету. Они просто растут в условиях, которые им подходят. И все же, конкуренция этих видов, по сути, действует как планетарный термостат, поддерживая температуру, подходящую для жизни.

По мнению экспериментов, этот эксперимент вовсе не доказывает, что Земля жива. Однако он показывает, что планета может регулировать себя без сознания, предвидения или генерального плана.

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