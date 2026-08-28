Як Землі вдається залишатися придатною для життя мільярди років: функціонує, подібно до живого організму

Дослідники висунули гіпотезу Геї — згідно з цією теорією, наша планета здатна самостійно регулювати те, що відбувається.

За мільярди років історії наша планета пережила зіткнення з астероїдами, вулканічні катастрофи, льодовикові періоди та різкі зміни яскравості Сонця. І все ж, якимось чином Землі вдалося залишатися придатною для життя протягом мільярдів років, пише Science Alert.

Але чи було це просто неймовірним щастям, чи, можливо, саме життя сприяло збереженню придатності планети для життя? Це може звучати фантастично, але ідея, відома як гіпотеза Геї, була розроблена шанованим британським вченим Джеймсом Лавлоком і вплинула на те, як дослідники уявляють собі взаємозв’язок між життям і планетою.

Гіпотеза Геї передбачає, що живі організми, атмосфера, океани, ґрунт і гірські породи Землі утворюють одну величезну взаємопов’язану систему. Завдяки незліченним ланцюгам зворотного зв’язку ця система може сприяти підтримці умов, у яких можливе існування життя. Простіше кажучи, життя, ймовірно, не просто існує на Землі, а, схоже, допомагає їй функціонувати.

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Відомо, що людський організм постійно адаптується, щоб підтримувати внутрішні умови в безпечному діапазоні. Британський хімік Джеймс Лавлок замислився над тим, чи може Земля робити щось подібне. Це була провокативна гіпотеза, яку він досліджував разом з американською мікробіологом Лінн Маргуліс у 1970-х роках.

Наприклад, фотосинтезуючі організми допомагають поповнювати запаси кисню в земній атмосфері. Мікроорганізми виробляють і перетворюють гази та сполуки, що містять метан, азот, сірку та інші елементи. У результаті всі ці біологічні процеси постійно змінюють атмосферу та хімічний склад поверхні планети.

Водночас жоден з організмів не усвідомлює, що насправді робить. Їхні дії змінюють навколишнє середовище, а ці зміни навколишнього середовища потім впливають на організми. У результаті виникає величезна мережа зворотних зв’язків, що поєднує життя, повітря, воду та гірські породи.

Лавлок разом із колегою розробив модель вигаданої планети під назвою "Світ ромашок" — це допомогло продемонструвати, як щось, що нагадує планетарне регулювання, могло виникнути без розуму. У цьому гіпотетичному світі мешкали лише два види: чорні та білі ромашки.

Зазначимо, що чорні ромашки поглинали сонячне світло й зігрівали навколишнє середовище, тоді як білі — відбивали сонячне світло й охолоджували його. Коли планета стає холодною, чорні ромашки процвітають і допомагають її зігріти. Але в міру підвищення температури білі ромашки отримують перевагу і допомагають її охолодити.

Дослідники припускають, що ромашки не намагаються врятувати свою планету. Вони просто ростуть в умовах, які їм підходять. І все ж конкуренція між цими видами, по суті, діє як планетарний термостат, підтримуючи температуру, придатну для життя.

Згідно з результатами експериментів, цей експеримент аж ніяк не доводить, що Земля жива. Однак він показує, що планета може саморегулюватися без свідомості, передбачення чи генерального плану.

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