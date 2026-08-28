Археологи знайшли гробниці воїнів Македонського: їх розкопали у Туреччині (фото)

Археологи, які працюють на півдні Туреччини, виявили частину стародавнього кладовища, яке упродовж століть використовувалося поблизу одного з важливих портових міст Кілікії. У місті Аяс (сучасне Юмурталик) вчені розкопали десять гробниць елліністичної та римської епох.

Рятувальні розкопки охоплюють некрополь площею близько 3,3 гектара, де було виявлено приблизно 30 могил, з яких наразі відкрито 10. Роботи проводить Управління музеїв Адани під керівництвом доцента Фаріса Деміра з Університету імені Коркута Ати в Османії, пише Arkeonews.

Серед поховань є висічені в скелі гробниці з коридорами та сходами, а також прямокутні каменні гробниці. Стіни деяких каменних гробниць були покриті вапняним розчином, а на поверхні — розетковими мотивами.

Цей некрополь має особливе значення, оскільки його історія почалася в елліністичний період і тривала аж до римських часів Фото: Anatolian Archaeology

У висічених у скелі гробницях для покійних були витесані платформи у скельній породі. Археологи також виявили теракотові саркофаги, фрагменти кераміки та невеликі посудини, які були покладені в могили як похоронні дари. Демір зазначив, що кладовище зазнало пошкоджень і що наразі готується проєкт щодо його охорони.

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Цей некрополь має особливе значення, оскільки його історія почалася в елліністичний період і тривала аж до римських часів. Його розташування також пов’язує кладовище з македонським минулим Ейгеї. Демір зазначив: "Аяс був заснована македонськими воїнами на честь Александра Великого", додавши, що деякі з елліністичних могил могли належати саме цим воїнам. Вчений пов'язав заснування міста з періодом близько 300 року до н. е., після походів Александра та в епоху його наступників.

На цей час дослідники встигли дослідити 10 поховань з 30 Фото: Anatolian Archaeology

Аяс розташовувався в Кілікії-Педіасі поблизу Іскендерунської затоки і розвивався як портове та військово-морське місто. Пізніше місто зберігало своє значення за часів Римської імперії і стало відомим завдяки Асклепіону — святилищу, пов'язаному з Асклепієм та зціленням.

Попередні розкопки виявили римські будинки з вишуканими мозаїками, зокрема сцени, на яких Ероти рибалять на гіппокампах, а також панораму міста з морем і маяком. Дослідження Фаріса Деміра, опубліковане у 2022 році, задокументувало ці римські будинки та їхні мозаїчні підлоги.

Невеликі посудини, знайдені на кладовищі, у звіті про розкопки описано як "пляшечки для сліз", хоча археологи зазвичай називають цей тип посуду "унгуентаріями". Їх використовували в усьому елліністичному та римському Середземномор’ї для парфумів, олій та мазей. Їхня народна назва наводить на думку про зв'язок із жалобою, але немає переконливих доказів того, що їх насправді використовували для збору сліз.

Розкопано лише частину кладовища, тож решта могил може надати додаткову інформацію про похоронні звичаї та населення Егеї Фото: Anatolian Archaeology

Розкопано лише частину кладовища, тож решта могил може надати додаткову інформацію про похоронні звичаї та населення Егеї. Поточні роботи планується завершити на початку вересня, а вилучені предмети зараз консервують для можливої експозиції в музеї Адани.

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