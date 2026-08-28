Археологи обнаружили гробницы воинов Македонского: их раскопали в Турции (фото)

Археологи, работающие на юге Турции, обнаружили часть древнего кладбища, которое на протяжении веков использовалось вблизи одного из важных портовых городов Киликии. В городе Аяс (современный Юмурталик) учёные раскопали десять гробниц эллинистической и римской эпох.

Спасательные раскопки охватывают некрополь площадью около 3,3 гектара, где было обнаружено примерно 30 могил, из которых на данный момент раскопано 10. Работы проводит Управление музеев Аданы под руководством доцента Фариса Демира из Университета имени Коркута Аты в Османии, пишет Arkeonews.

Среди захоронений есть высеченные в скале гробницы с коридорами и лестницами, а также прямоугольные каменные гробницы. Стены некоторых каменных гробниц были покрыты известковым раствором, а на поверхности — розетковыми мотивами.

Этот некрополь имеет особое значение, поскольку его история началась в эллинистический период и продолжалась вплоть до римских времен Фото: Anatolian Archaeology

В высеченных в скале гробницах для усопших были вытесаны платформы в скальной породе. Археологи также обнаружили терракотовые саркофаги, фрагменты керамики и небольшие сосуды, которые были положены в могилы в качестве погребальных даров. Демир отметил, что кладбище подверглось повреждениям и что в настоящее время готовится проект по его охране.

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Этот некрополь имеет особое значение, поскольку его история началась в эллинистический период и продолжалась вплоть до римских времен. Его расположение также связывает кладбище с македонским прошлым Эйгеи. Демир отметил: "Аяс был основан македонскими воинами в честь Александра Великого", добавив, что некоторые из эллинистических могил могли принадлежать именно этим воинам. Учёный связал основание города с периодом около 300 года до н. э., после походов Александра и в эпоху его преемников.

На данный момент исследователи успели изучить 10 захоронений из 30 Фото: Anatolian Archaeology

Аяс располагался в Киликии-Педиасе недалеко от Искендерюнского залива и развивался как портовый и военно-морской город. Позже город сохранил своё значение во времена Римской империи и стал известен благодаря Асклепиону — святилищу, связанному с Асклепием и исцелением.

В ходе предыдущих раскопок были обнаружены римские дома с изысканными мозаиками, в частности сцены, на которых эроты ловят рыбу на гиппокампах, а также панорама города с морем и маяком. Исследование Фариса Демира, опубликованное в 2022 году, задокументировало эти римские дома и их мозаичные полы.

Небольшие сосуды, найденные на кладбище, в отчете о раскопках описаны как "бутылочки для слез", хотя археологи обычно называют этот тип посуды "унгуентариями". Их использовали во всем эллинистическом и римском Средиземноморье для духов, масел и мазей. Их народное название наводит на мысль о связи с трауром, но нет убедительных доказательств того, что их действительно использовали для сбора слёз.

Раскопана лишь часть кладбища, поэтому остальные могилы могут дать дополнительную информацию о погребальных обычаях и населении Эгеи Фото: Anatolian Archaeology

Раскопана лишь часть кладбища, поэтому остальные могилы могут предоставить дополнительную информацию о погребальных обычаях и населении Эгеи. Текущие работы планируется завершить в начале сентября, а извлеченные предметы в настоящее время консервируются для возможной экспозиции в музее Аданы.

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