Перенесли кліматичну кризу майже 4000 років тому: артефакти зі зміями розкрили давні спогади (фото)

Розкопки у древньому місті Вічама дали нові свідчення про те, як люди майже 3800 років тому розуміли кліматичні зміни. Древні артефакти підкріплюють припущення про те, що вода, родючість, смерть та відродження були тісно пов'язані у стародавніх віруваннях.

Нові знахідки були представлені Міністерством культури Перу та Археологічною зоною Караль у рамках відзначення 19-ї річниці досліджень у Вічамі — стародавньому поселенні на північ від Ліми. Це місто належало до культурної традиції Караль і процвітало приблизно між 1800 і 1500 роками до н. е., пише Heritage Daily.

Особливу увагу привернули дві скульптури з сектора D. Одна з них має довжину близько 30 сантиметрів і витесана з рогу молодого оленя. На ній зображено, судячи з усього, мертву антропоморфну фігуру із закритими очима та ротом, пов'язану зі змієподібною істотою. Дослідники інтерпретують цю сцену як можливе уособлення перетворення та відродження.

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Руїни Каральської цитаделі Фото: Вікіпедія

Друга скульптура має довжину лише 6,9 сантиметра. Виготовлена з необпаленої глини, вона зберегла червоний та чорний пігмент. На лицьовій стороні у вигляді рельєфу зображено змію з трикутною головою, а фігура тримає предмет, який, ймовірно, мав ритуальне призначення.

Інші зображення змій було знайдено в громадських будівлях та житлових районах, причому деякі з них, судячи з усього, були розміщені як жертвоприношення під час реконструкції будівель. На думку дослідників, повторювані зображення змій асоціювалися з перетворенням, безперервністю життя, водою та родючістю. Ці ідеї були особливо важливими в суспільстві, виживання якого залежало від землеробства та рибальства.

Ці скульптури також узгоджуються з попередніми знахідками з Вічами. У Головній громадській будівлі, або Секторі А, археологи виявили 34 антропоморфні та рибоподібні рельєфи, що утворюють "Фреску танцю життя та смерті". Інша композиція, відома як "Фреска родючості", зображує двох змій, що сходяться до центральної фігури, яку інтерпретують як антропоморфне насіння.

Раніше проведені дослідження пов'язували мистецтво Вічами з наслідками значних екологічних потрясінь, що вплинули на Караль. Тому ці зображення вивчаються не лише як релігійні чи художні твори, а й як можливі свідчення того, як громада згадувала періоди криз.

Руїни Каральської піраміди Фото: Wikipedia

Рут Шейді Соліс, директорка Археологічної зони Караль, зазначила, що знахідки свідчать про те, що мешканці Вічами зберегли у своїх пам'ятках спогади про кліматичні зміни.

Останні дослідження не дають точного пояснення значення кожної змії чи скульптури. Археологічні інтерпретації, як і раніше, ґрунтуються на самих об'єктах, їхньому розташуванні та порівнянні з іншими знахідками з цієї пам'ятки. Очевидним є те, що мешканці Вічами залишали численні згадки про воду, родючість, життя та смерть у той час, коли екологічні умови чинили тиск на їхнє суспільство.

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