Перенесли климатический кризис почти 4000 лет назад: артефакты со змеями раскрыли древние воспоминания (фото)

Раскопки в древнем городе Вичама дали новые свидетельства того, как люди почти 3800 лет назад понимали климатические изменения. Древние артефакты подтверждают предположение о том, что вода, плодородие, смерть и возрождение были тесно связаны в древних верованиях.

Новые находки были представлены Министерством культуры Перу и Археологической зоной Караль в рамках празднования 19-й годовщины исследований в Вичаме — древнем поселении к северу от Лимы. Этот город принадлежал к культурной традиции Караль и процветал примерно между 1800 и 1500 годами до н. э., пишет Heritage Daily.

Особое внимание привлекли две скульптуры из сектора D. Одна из них имеет длину около 30 сантиметров и высечена из рога молодого оленя. На ней изображена, судя по всему, мертвая антропоморфная фигура с закрытыми глазами и ртом, связанная со змееподобным существом. Исследователи интерпретируют эту сцену как возможное олицетворение преображения и возрождения.

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Руины Каральской цитадели Фото: Википедия

Вторая скульптура имеет длину всего 6,9 сантиметра. Изготовленная из необжигаемой глины, она сохранила красный и черный пигмент. На лицевой стороне в виде рельефа изображена змея с треугольной головой, а фигура держит предмет, который, вероятно, имел ритуальное назначение.

Другие изображения змей были обнаружены в общественных зданиях и жилых районах, причем некоторые из них, судя по всему, были размещены в качестве жертвоприношений во время реконструкции зданий. По мнению исследователей, повторяющиеся изображения змей ассоциировались с преображением, непрерывностью жизни, водой и плодородием. Эти идеи были особенно важны в обществе, выживание которого зависело от земледелия и рыболовства.

Эти скульптуры также согласуются с предыдущими находками из Вичей. В Главном общественном здании, или Секторе А, археологи обнаружили 34 антропоморфных и рыбоподобных рельефа, образующих "Фреску танца жизни и смерти". Другая композиция, известная как "Фреска плодородия", изображает двух змей, сходящихся к центральной фигуре, которую интерпретируют как антропоморфное семя.

В ходе ранее проведенных исследований искусство Вичамов связывали с последствиями значительных экологических потрясений, затронувших Караль. Поэтому эти изображения изучаются не только как религиозные или художественные произведения, но и как возможные свидетельства того, как община вспоминала периоды кризисов.

Руины Каральской пирамиды Фото: Wikipedia

Рут Шейди Солис, директор археологической зоны Караль, отметила, что находки свидетельствуют о том, что жители Вичами сохранили в своих памятниках воспоминания о климатических изменениях.

Последние исследования не дают точного объяснения значения каждой змеи или скульптуры. Археологические интерпретации, как и прежде, основываются на самих объектах, их расположении и сравнении с другими находками из этого памятника. Очевидно, что жители Вичамы оставляли многочисленные упоминания о воде, плодородии, жизни и смерти в то время, когда экологические условия оказывали давление на их общество.

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